Antevisão do Campeonato de Portugal de Ralis: quatro para um título | AutoSport

Arranca este fim de semana em Fafe o Campeonato de Portugal de Ralis. Há algumas novidades na competição, a maior delas, o facto do campeão, Ricardo Teodósio, ter rumado ao Team Hyundai Portugal. Favoritos, os mesmos, Ricardo Teodósio, Armindo Araújo, Bruno Magalhães e José Pedro Fontes, com três pilotos com boas condições de morder os calcanhares a ‘estes’ quatro: Pedro Meireles, que corre com um novo Hyundai i20 N Rally2, Miguel Correia, que está a andar cada vez mais perto da frente e este ano quer ‘misturar-se’ ainda mais e finalmente Pedro Almeida, que regressa aos Rally2, depois de dois anos nos 2WD.

A competição tem sido equilibrada nos últimos anos, e sendo verdade que apenas dois pilotos foram campeões, Armindo Araújo, duas vezes, e Ricardo Teodósio, outras duas, a verdade é que tem havido outros candidatos, nomeadamente Bruno Magalhães e José Pedro Fontes.

A principal novidade é a passagem de Ricardo Teodósio, para o Team Hyundai Portugal, vamos ver como se adapta. Bruno Magalhães tem este ano ainda melhores condições para lutar pelo título. Este perto, sempre, desde que regressou em 2019. Este ano tem um carro novo e teoricamente bem mais competitivo. Se fez o que fez com o i20 R5, em teoria, pode fazer melhor com o i20 N Rally2.

Nos últimos quatro anos, Armindo Araújo venceu 12 provas do CPR, o dobro dos triunfos de Bruno Magalhães, mais do dobro que Ricardo Teodósio e José Pedro Fontes. Portanto, volta a ser favorito a alcançar o seu terceiro título em cinco ano, mas como já vimos nos anos anteriores, o ‘diabo’ está nos detalhes.

José Pedro Fontes é o candidato que menos vezes tem andado ‘lá em cima’. Terá que começar bem na terra e fazer bem melhores resultados que nos últimos anos, de modo a que, quando chegar o asfalto, possa fazer a diferença, porque nesse piso passa de 1º ‘outsider’, como é na terra, para 1º favorito.

Miguel Correia, que este ano corre com Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) é um dos jovens pilotos que vai querer morder cada mais os calcanhares aos homens da frente. Já o tem feito, a espaços, mas a ideia é fazê-lo de forma mais consistente, até se intrometer definitivamente nessas lutas.

Pedro Meireles terá Pedro Alves ao lado num dos novos Hyundai i20 N Rally2. É uma espécie de equipa B da Hyundai. É sempre candidato aos lugares da frente.

Pedro Almeida e Mário Castro, no Skoda Fabia Rally2, têm tudo para valorizar muito as lutas na frente. Vamos ver em que ponto está neste seu regresso aos Rally2.

Manuel Castro e Ricardo Cunha regressam com o Skoda Fabia R5 para tentar chegar aos melhores resultados possíveis, Paulo Neto e Vitor Hugo este ano têm uma Skoda Fabia Rally2, mais evoluído, Ricardo Filipe e Fernando Almeida (Ford Fiesta R5) tiveram em 2021 um ano de novidades, agora é altura de concretizar a aprendizagem.

Paulo Caldeira e Ana Gonçalves regressam no Citroën C3 Rally2 para mais algumas provas, Lucas Simões e Nuno Almeida (Hyundai I20 R5) vão estar em Fafe, logo se vê se é para se manterem no CPR.

Em 2022 deve reeditar-se uma boa luta que se viu em 2021 entre Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4) e Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rally3). Em teoria, estes últimos terão este ano um carro ainda melhor, com mais 20cv, que os poderá aproximar dos R5 mais lentos, e mesmo envolverem-se nessas lutas. Dos 2WD falaremos noutro artigo.