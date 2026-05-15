André Cabeças com José Martins no Rally de Lisboa
José Martins será o navegador de André Cabeças no Rally de Lisboa, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, naquela que será uma parceria pontual ao volante do Citroën C3 Rally2. O anúncio foi feito pelo próprio navegador, que destacou o simbolismo pessoal da prova e assumiu uma ambição competitiva clara para a estreia da dupla.
A participação ganha contornos particulares para José Martins, que sublinhou a ligação emocional à ronda lisboeta. Ao explicar a decisão de aceitar o convite, o navegador enquadrou a importância da prova no plano pessoal antes de apontar ao desafio desportivo. “Foi com muito gosto que aceitei o convite do André Cabeças para fazer o Rali de Lisboa, como seu navegador no Citroën C3 Rally2”, afirmou.
Na mesma declaração, Martins destacou o valor afectivo da prova no calendário nacional. “É um rali muito especial para mim, pelo facto de ser a cidade que me viu nascer e onde tenho a maior parte da minha família, e ainda por cima é o rali de casa do André também”, referiu.
Ambição assumida para o CPR
Apesar de se tratar de uma nova ligação desportiva, José Martins deixou claro que a dupla não chega a Lisboa apenas para cumprir calendário. Ao abordar os objectivos para a prova, o navegador apontou desde logo à competitividade e ao enquadramento no campeonato.
“Quanto aos objectivos? Garantidamente vamos andar depressa e fazer o melhor possível, e logo vemos onde nos vamos situar no Campeonato de Portugal de Ralis. Contem connosco!”, concluiu.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI