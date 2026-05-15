André Cabeças com José Martins no Rally de Lisboa

José Martins será o navegador de André Cabeças no Rally de Lisboa, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, naquela que será uma parceria pontual ao volante do Citroën C3 Rally2. O anúncio foi feito pelo próprio navegador, que destacou o simbolismo pessoal da prova e assumiu uma ambição competitiva clara para a estreia da dupla.

A participação ganha contornos particulares para José Martins, que sublinhou a ligação emocional à ronda lisboeta. Ao explicar a decisão de aceitar o convite, o navegador enquadrou a importância da prova no plano pessoal antes de apontar ao desafio desportivo. “Foi com muito gosto que aceitei o convite do André Cabeças para fazer o Rali de Lisboa, como seu navegador no Citroën C3 Rally2”, afirmou.

Na mesma declaração, Martins destacou o valor afectivo da prova no calendário nacional. “É um rali muito especial para mim, pelo facto de ser a cidade que me viu nascer e onde tenho a maior parte da minha família, e ainda por cima é o rali de casa do André também”, referiu.

Ambição assumida para o CPR

Apesar de se tratar de uma nova ligação desportiva, José Martins deixou claro que a dupla não chega a Lisboa apenas para cumprir calendário. Ao abordar os objectivos para a prova, o navegador apontou desde logo à competitividade e ao enquadramento no campeonato.

“Quanto aos objectivos? Garantidamente vamos andar depressa e fazer o melhor possível, e logo vemos onde nos vamos situar no Campeonato de Portugal de Ralis. Contem connosco!”, concluiu.