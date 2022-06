Aloísio Monteiro: “é com enorme satisfação que vemos a The Racing Factory crescer todos os dias…” (podcast) | AutoSport

A The Racing Factory cumpriu recentemente ‘quatro primaveras’ e por isso falámos com o seu mentor, Aloísio Monteiro, e também com Justino Reis, Team Manager de longa data da equipa, que desde o primeiro dia em que a ideia passou para um guardanapo numa mesa de um restaurante, está com a equipa.

Quatro anos de sucessos, que começaram a chegar bem cedo, mais do que falar do passado da equipa com sede em São Paio de Oleiros, falou-se do futuro.

O novo Skoda Fabia Rally2, que está a ser desenvolvido na Rep. Checa, é bem possível que venha para Portugal assim que estiver disponível, pelas ‘mãos’ da The Racing Factory.

Ouça as entrevistas de Aloísio Monteiro, dono da TRF e Justino Reis, Team Manager, onde se falou um pouco de tudo…