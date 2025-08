Alma madeirense em festa: o Rali que une um povo…

Mais do que uma prova: o Rali da Madeira e a fantástica ligação com a sua gente

A baixa do Funchal transformou-se num palco de fervor e emoção na Super Especial do Rali Vinho Madeira, testemunhando, possivelmente, a maior enchente de público de sempre a saudar o arranque da emblemática prova. A ligação visceral do povo madeirense a “o seu” rali transcende o comum, assumindo contornos de uma paixão sem paralelo no panorama desportivo nacional.

Desde as primeiras horas da manhã, antes mesmo das 10h00, os adeptos mais fervorosos já marcavam o seu território, garantindo um lugar privilegiado junto à rotunda – o ponto nevrálgico e mais espetacular do traçado. Não faltaram as habituais geleiras, repletas de provisões, que ajudaram a mitigar a longa espera por um dia que só culminaria bem para lá das 21h00. O ambiente era de festa contagiante, com as bancadas a transbordar de gente e cada metro do percurso a ser preenchido por uma multidão vibrante, num testemunho eloquente da profunda relação entre a ilha e a sua prova rainha do automobilismo.