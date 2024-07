Alexandre Camacho testa Toyota GR Yaris Rally2 em Murça

Alexandre Camacho está com a Play racing em Murça a testar o novo Toyota GR Yaris Rally2 com que vai correr no próximo Rali Vinho Madeira. Terá Carlos Magalhães ao lado, um navegador que já sabe há muito o que é vencer à geral o Rali Vinho da Madeira. Quanto ao piloto, depois de ter vencido as últimas três edições do Rali Vinho da Madeira, somando 6 vitórias no total, a primeira delas em 2017, tem pela frente um grande desafio, um carro novo, que vai estrear na ‘sua’ prova e ao qual precisa ainda de se adaptar. Mais logo, o que o piloto madeirense sentiu nestes primeiros quilómetros com o seu novo Toyota GR Yaris Rally2.