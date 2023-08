Alexandre Camacho lidera Rali da Madeira, José Pedro Fontes na frente do CPR | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Evo Rally2) lideram o Rali Vinho da Madeira depois de cumprida a 1ª etapa do evento.

A dupla Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Skoda Fabia Evo Rally2) persegue-os a 7.6s, mas já perceberam que não vai ser fácil bater a dupla local, que sem a pressão de Miguel Nunes para as contas do Campeonato de Ralis da Madeira, tem margem para responder a todos os ataques que lhe forem lançados.

Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 N Rally2) começaram o dia no comando que trouxeram da super especial de ontem mas bateram na primeira passagem pelo Palheiro Ferreiro, classificativa em que Giandomenico Basso passou para a frente do rali.

A concluir a primeira das duas rondas que compunham um dia em que se bateram vários recordes, Camacho saltou para o comando e, apesar dos ataques de Basso, arrancará para o último dia de competição com um avanço de 7,6 segundos para a concorrência.

O terceiro lugar é ocupado por José Pedro Fontes/Inês Pontes (Citroen C3 Rally2, o melhor nas contas para o Campeonato de Portugal de Ralis, que tem, nesta fase, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), quinto e sexto absolutos, respetivamente, como aqueles que outras melhores pontuações poderão vir a recolher nesta deslocação.

Para Fontes: “Este primeiro dia acabou por ser positivo. Estamos na luta do CPR, que era o que desejávamos, mas o meu objetivo, se possível, é ganhar o rali a nível absoluto!…”, confessou Fontes.

Teodósio bem procurou contrariar o melhor ritmo do piloto da Citroen, embora sem lograr encurtar distâncias. “O rali está a corresponder às expetativas, mas ainda há muitas classificativas pela frente. Vamos manter um ritmo rápido… com o pensamento nos pontos para o campeonato”, comentava, por seu turno, o piloto algarvio da Hyundai.

Na quarta posição mas em crescendo no rali estão Simone Campedelli/Tania Canton (Skoda Fabia Evo Rally2), que arrancarão para o último dia a 13,8 segundos do pódio.

Ainda em fase de adaptação às diferentes configurações do novo Fabia RS, Armindo Araújo, o campeão em título, revelou-se sempre muito regular e terceiro mais rápido.

Em constante melhoria está igualmente a supla espanhola Diego Ruiloba/Angel Vela (Citroen C3 Rally2), sexto. Neste dia marcado também marcado pelo abandono de Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Evo Rally2) após um toque, o lote dos dez primeiros classificados inclui igualmente os líderes do campeonato português no arranque desta prova, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2), e os irmãos Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) e Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2).

Miguel Correia, o líder do CPR, estava longe de rivalizar com os adversários e não escondia: “O nosso ritmo está longe do desejado. Faltou-me confiança, especialmente nas partes molhadas dos troços. No final do dia já estive mais perto da concorrência e é esse o caminho a seguir. Será uma espécie de começar de novo o rali…”.

Depois do acidente dfe ontem na super especial da Avenida do Mar, Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2), penalizaram esta manhã dois minutos porque a Sports & You precisou de mais tempo que o disponível para reparar os danos. Recuperaram, mas são apenas 11º, a mais de três minutos da frente e em sétimo do CPR, sendo muito difícil recuperar muito mais amanhã.

Miguel Caires/João Miguel Sousa (Skoda Fabia R5) são 12º na frente de Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Evo Rally2) que são oitavos do CPR, sendo de registar as desistências, por problemas mecânicos, de Ricardo Filipe (Ford Fiesta R5) e de Lucas Simões (Ford Fiesta Rally2).

Filipe Freitas/Daniel Figueiroa (Porsche 991 GT3 Cup) são 14º e lideram os RGT na frente de José Camacho/Nicodemo Câmara (Peugeot 208 T16 ). Gil Freitas/Duarte Miranda (Alpine A110 RGT) são 16º na frente de

Paulo Mendes/Roberto Figueira (Porsche 991 GT3 Cup)

No 18º lugar, João Silva/João Paulo (Peugeot 208 Rally4) lideram a Peugeot Rally Cup Ibérica, 13.5s na frente de Pedro Antunes/Vitor Oliveira (Peugeot 208 Rally4).

Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally2) revelou-se a grande figura do CPR 2RM (duas rodas motrizes), ao dominar em absoluto a primeira etapa, para chegar ao Funchal com um avanço confortável (37,7s) face ao estónio Joosep Nogene (Peugeot 208 Rally2) que está a disputar na Madeira apenas o seu segundo rali em piso de asfalto…“É tudo novo para mim e não estou com um andamento confortável.

Vamos manter o ritmo e gerir os pneus da melhor maneira”, adiantava o jovem piloto de Viseu e líder, que não esperaria tamanha superioridade. Kevin Saraiva também não deixou de surpreender e na parte final da etapa colou-se a Nogene, registando-se uma diferença de 0.2s entre ambos.

Cauteloso quanto baste, Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4) terminou o dia com pouco mais de um segundo de avanço em relação a Ernesto Cunha (Peugeot 208 Rally4).

Na sexta posição está Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4), já a um minuto do líder e destacado de Rafael Cardeira (Renault Clio R3T), que na parte final logrou superar o ucraniano AntonKorzun (Peugeot 208 Rally4).

Classificação geral após PEC 7 (oficiosa)

1º, Alexandre Camacho/Pedro Calado (SkodaFabia Evo Rally2), 57.37,9

2º, Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (SkodaFabia Evo Rally2), a 7.6 s

3º, José Pedro Fontes/Inês Pontes (Citroen C3 Rally2), a 23.7

4º, Simone Campedelli/TaniaCanton (SkodaFabia Evo Rally2), a 37.5

5º, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), a 49.9

6º, Armindo Araújo/Luís Ramalho (SkodaFabia RS Rally2), a 58.8

6º, Diego Ruiloba/Angel Vela (Citroen C3 Rally2), a 58.8

8º, Miguel Correia/Jorge Carvalho (SkodaFabia Evo Rally2), a 1.31.9

9º, Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), a 2.04.4

10º, Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2), a 2.43.8

11º, Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2), a 3.13.3

12º, Miguel Caires/João Miguel Sousa (SkodaFabia R5), a 3.24.8

13º, Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (SkodaFabia Evo Rally2), a 3.42.6

2RM

1º, Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4), 1.03.30,3

2º, Ralf Nogene/AleksLesk (Peugeot 208 Rally4), a 37.7s

3º, Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4), a 37.9

4º, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), a 56.6

5º, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), a 57.8

6º, Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4), a 1.01.3

7º, Rafael Cardeira/Luís Boiça (Renault Clio R3T), a 1.26.4

8º,AntonKarzun/PavloKononov (Peugeot 208 Rally4), a 1.40.9

9º, Manuel Pereira/Pedro Magalhães (Peugeot 208 Rally4), a 3.23.4

