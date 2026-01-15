Adruzilo Lopes pode voltar ao CPR…com uma grande surpresa
Já o vimos correr com mais de duas dezenas de carros diferentes, inclusivamente Kit Car e WRC, mas o que nunca vimos, foi Adruzilo Lopes disputar um rali num Rally2. Só mesmo um curto ‘Gold Challenge’ em Leiria. Mas isso pode mudar em breve…
Já imaginou o regresso de um dos melhores pilotos da história dos ralis portugueses ao mais alto nível do CPR com um Rally2? É para já apenas um rumor, mas o AutoSport sabe que existe essa possibilidade, de vermos Adruzilo Lopes no CPR a lutar pelos lugares cimeiros. Agora, resta aguardar pelas “cenas dos próximos capítulos” e esperar que um dos melhores pilotos da história dos ralis em Portugal possa estar à partida do Rali Vidreiro num Rally2.
