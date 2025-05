Adrien Fourmaux: “não é o rali do WRC, mas havia muitos espetadores, foi muito, muito bom”

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria e o Hyundai I20 N Rally1 foram um dos grandes destaques deste Rali Terras d’aboboreira, pois o espetáculo que dão os pilotos dos Rally1 é bem diferente dos Rally2, por motivos óbvios, uns são carros para pilotos profissionais, nos outros, há um pouco de tudo, desde quem os use quase como se de um Rally1 se tratasse, outros, pilotam-nos de acordo com as suas capacidades, e aos olhos do público isso nota-se muito.

Adrien Fourmaux foi um espetáculo dentro do espetáculo e ficou surpreendido…pelo muito público sendo um rali do CPR, já não estranhando, claro, quando for o Rali de Portugal.

Gostaste deste rali? “Sim, claramente, é um rali muito bonito. Os troços são lindos. Diria que especialmente o último, que no passado teve dupla passagem. Bem, desta vez estava completamente molhado, mas é um troço muito bonito (ndr, Aboboreira). Por isso, foi realmente muito bom para nós e também uma boa preparação”, começou por nos dizer Fourmaux, que esteve em 2020 neste rali, não com tão boas recordações, pois uma penalização de dois minutos tirou-o da luta pela vitória que estava a ter com Armindo Araújo e Ricardo Teodósio.

O que gostou e ficou surpreendido, foi pela quantidade de público, não sendo o Rali de Portugal…

Havia mesmo muitos espetadores! Foi muito bom ver isso. Mesmo com toda a chuva que tivemos, foi realmente muito agradável. É que não é o rali do WRC e mesmo assim havia muitos espetadores, o que foi muito, muito bom. Só tenho pena deles no último troço, porque fomos definitivamente mais lentos do que de manhã por causa das condições, mas pronto, foi assim”, disse Fourmaux, que terminou a conversa connosco falando sobre as expectativas para o Rali de Portugal: “Não sei, é difícil dizer, porque tínhamos grandes expectativas antes de Canárias e depois baixaram bastante, por isso acho que vai ser muito melhor em terra, mas vamos ver, não podemos saber até estarmos no rali, mas vamos dar o nosso melhor.”