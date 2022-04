Aboboreira: “Foi o melhor troço de terra que eu já fiz em toda a minha vida, brutal” | AutoSport

Na primeira passagem pelo troço da Aboboreira, que serve também de Powerstage, e há muitos, muitos anos é também palco do Rali de Portugal desde 1983, os pilotos mostraram-se encantados com a especial. Muito rápida, fluída, com curvas que permitem uma espécie de dançar o carro de umas para as outras, ao melhor estilo do Rali da Finlândia, foi alvo de grandes elogios dos pilotos: “este troço é lindíssimo, é absolutamente fantástico, mas melhor que isso é a moldura humana que está por aqui, que me impressiona bastante e que me deixa super satisfeito”, disse Ernesto Cunha no que foi corroborado por Gil Antunes: “divertimos-nos muito, muito mesmo, a mim deu-me um prazer enorme fazer este troço, a adrenalina a emoção e o prazer que nos dá ultrapassa tudo o resto, o calor, as dificuldades e agora sim, divertimos-nos a sério”.

Também José Pedro Fontes estava contente: “este troço e um espetáculo, é espetacular podermos guiar nestas condições”, disse.

Por fim, José Paula a afinar pelo mesmo diapasão: “Foi o melhor troço de terra que eu já fiz em toda a minha vida, brutal. Espetacular este troço, muita gente na estrada, toda no sítio certo foi de boca aberta por aqui fora, espetacular”, disse.