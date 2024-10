A incerteza que consome a luta pelo título do CPR

Faltam dois dias para o arranque da decisão do Campeonato de Portugal de Ralis, no Rali Vidreiro, em que Kris Meeke e Armindo Araújo, lutam para chegar com mais pontos ao fim.

Sabendo-se que Kris Meeke não pode ser considerado Campeão Nacional/de Portugal de Ralis, o que continuamos sem saber é o que lhe podemos chamar se for ele a terminar com mais pontos.

Como já sabemos, o Regime Jurídico das Federações Desportivas diz que só podem ter o título de Campeão, atletas de nacionalidade portuguesa. Mas não há nada nas regras que impeça pilotos estrangeiros de se inscreverem, participarem e somarem pontos nas competições nacionais, neste caso, nos ralis.

A única coisa que pelos vistos a lei portuguesa impede é que lhes seja atribuído qualquer título, distinção ou denominação honorífica, pelo que o que isto significa é que também não lhe podemos chamar vencedor do campeonato.

É o Instituto Português do Desporto e Juventude que o assegura, a FPAK não pode dizer que um piloto estrangeiro é campeão ou mesmo vencedor de um campeonato nacional.

O IPDJ diz que num caso desses um piloto não pode ter nenhum título honorifico. E Isto deixa a FPAK de pés e mãos atadas.

O AutoSport sabe que a federação tem tentado desbloquear a questão, mas até este momento em que publicamos este texto, não foi possível ultrapassar o imbróglio, apesar da FPAK estar, desde 2023 à espera que o assunto seja clarificado por quem de direito, pelo que até este momento a FPAK não sabe o que pode chamar a um piloto que eventualmente obtenha o maior número de pontos num determinado campeonato.

Isto pode suceder nos ralis, mas não só, pois recentemente quem somou mais pontos no Drift foi um bielorusso. Tendo em conta o aproximar do fim do campeonato, a FPAK tem tentado junto das entidades oficiais que tutelam a FPAK, que estas esclareçam o caso, mas a federação continua sem obter resposta.

Logo por ‘azar’, como sabemos, o ‘antigo’ governo caiu, e o ‘novo’ entrou em funções há pouco tempo, o que certamente não ajudou à mais rápida resolução do caso, porque, mudaram-se os governos, mudaram-se as pessoas.

Posto isto, estamos em sério risco de chegar ao fim do dia de sábado sem que a situação se clarifique e caso Kris Meeke confirme o favoritismo que leva consigo para a prova decisiva, o que lhe vamos chamar.

Campeão não será, vencedor do campeonato, pelos vistos, também não.

Assim sendo, ou o destino prega uma partida à burocracia, e Armindo Araújo consegue superiorizar-se ou temos um problema bicudo pela frente…