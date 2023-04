A homenagem do Team Hyundai Portugal a Craig Breen | AutoSport

O Team Hyundai Portugal vai correr no Rali Terras D’Aboboreira com os dois Hyundai i20 N Rally2 com uma decoração diferente. A base azul deu lugar a um predominante preto e cinzento opaco, com as cores da bandeira da Irlanda a sobressaírem no tejadilho, como forma do Team Hyundai Portugal prestar homenagem a Craig Breen. Veja as fotos