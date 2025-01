A crucial importância da sustentabilidade no desporto automóvel: Rally de Lisboa distinguido pela FPAK

A sustentabilidade no desporto automóvel é um tema crucial que tem recebido atenção crescente de várias entidades, embora ainda enfrente desafios significativos de compreensão e implementação.

A FIA, há muito estabeleceu uma ambiciosa ‘Estratégia Ambiental FIA 2020 – 2030’, visando a neutralidade carbónica, que já existe desde 2021 e zero emissões em 2030.

Em Portugal, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) tem também trabalhado para se alinhar com estas diretrizes, desenvolvendo um Código de Sustentabilidade Ambiental, que está em vigor desde janeiro de 2024. Sabia, por exemplo que o Campeonato de Portugal de Ralis foi o primeiro a nível mundial (campeonatos/provas regionais), que utilizou combustíveis 100% sintéticos?

Apesar destes contínuos esforços, muitos dos envolvidos no desporto automóvel ainda não compreendem plenamente a importância da sustentabilidade, e esta falta de consciencialização representa um risco significativo para o futuro do desporto. Sem eventos sustentáveis e uma consciência inabalável de sustentabilidade, o desporto automóvel pode enfrentar sérias dificuldades para continuar a existir no futuro e tudo começa logo pelos apoios, já que o AutoSport sabe que cada vez mais empresas querem saber exatamente o que está a ser feito no ‘motorsport’ em termos de sustentabilidade antes de o apoiarem, e só por aqui dá para perceber a importância do tema.

Iniciativas e Progressos

São várias entidades têm trabalhado ativamente com a FPAK para promover a sustentabilidade no desporto automóvel, a UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), Universidade Nova de Lisboa, a Universidade da Madeira e a Universidade de Coimbra, tendo estabelecido uma parceria para medir e compensar as emissões de gases.

Desafios e Riscos

Apesar do progresso, persistem desafios significativos e a falta de consciencialização é a mais complicada: muitos participantes e adeptos do desporto automóvel ainda não compreendem plenamente a urgência das questões de sustentabilidade e por isso há resistência à mudança: alguns podem ver as iniciativas de sustentabilidade como uma ameaça à tradição e à essência do desporto automóvel, mas neste ponto têm que perceber uma coisa: sem atacar de frente esta questão o desporto automóvel tende a desaparecer…

Por outro lado, há uma forte complexidade na implementação, pois a transição para práticas mais sustentáveis requer investimentos significativos e mudanças operacionais complexas e se o desporto automóvel não se adaptar rapidamente às exigências de sustentabilidade, corre o risco de perder relevância, apoio público e, potencialmente, enfrentar restrições regulatórias que podem ameaçar a sua existência a longo prazo.

Para mitigar estes riscos, é crucial intensificar os esforços de educação e consciencialização, promover a inovação tecnológica sustentável e demonstrar liderança em práticas ambientais responsáveis.

Não tenham a mais pequena das dúvidas que o futuro do desporto automóvel depende da sua capacidade de se reinventar como uma atividade ambientalmente consciente e sustentável.

E para que se perceba a necessidade de atuar decisivamente neste aspeto, pelos vistos o CPKA, organizador do Rally de Lisboa, percebeu bem o que precisa de fazer. Não foi, claro, o único, entre os organizadores portugueses, mas foi, segundo a FPAK, o melhor em 2024 pelo que foi distinguido com o Prémio de Sustentabilidade Ambiental. “O crescimento observado no evento foi notável, com investimentos significativos em meios humanos e soluções verdes, resultando numa clara melhoria das práticas sustentáveis comparadas com anos anteriores”, sublinhou a FPAK, reconhecendo assim o trabalho desenvolvido pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo na edição de 2024.

“A preservação do meio ambiente e a defesa dos recursos naturais sempre foram uma prioridade tanto do CPKA como dos parceiros que a ele estão associados desde a primeira edição da prova. Essa ‘política’ continuará a ser uma realidade em todas as vertentes ambientais, seguindo as recomendações da FPAK, cujo exemplo na implementação da sustentabilidade ambiental por parte dos seus associados foi reconhecido pela própria FIA”, afirmou Humberto Silva, presidente do CPKA, que recebeu o prémio na Gala os Campeões da FPAK 2024, realizada no Casino Estoril.

O desempenho do CPKA na área ambiental do Rally de Lisboa também deu o seu contributo para a Menção Honrosa que a FIA (Federação Internacional do Automóvel) atribuiu, na sua Assembleia Geral realizada em Kigali, no Ruanda, à FPAK pelo seu esforço empreendido na defesa da sustentabilidade ambiental do desporto automóvel em Portugal.

Como se percebe, é bom que toda a gente ligada a este tema entenda a sua importância, pelos riscos que referimos no texto.

A edição 2025 do Rally de Lisboa, que volta a ser a prova única da Taça de Portugal de Ralis e integra o calendário do Clio Trophy Portugal e do International Iberian Rally Trophy, apresenta várias novidades no seu figurino. A dupla passagem por troços cronometrados tão icónicos como Alcabideche e Peninha é uma das notas de destaque, a par da Super-Especial no coração da vila de Mafra, tendo como pano de fundo o Palácio Nacional de Mafra.

A cerimónia de partida mantém-se no Padrão dos Descobrimentos, em Belém, e o final do rali acontecerá de novo na Marina de Cascais, que desta vez acolhe uma City Stage e ainda a festa de entrega de prémios e de homenagem aos pilotos.