CPR, Rali da Água: Armindo Araújo é o primeiro líder | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) entraram muito fortes no Rali da Água e venceram a primeira especial da prova, Termas de Chaves, com 16.14 Km com 3.5s na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) em terceiro a 4.4s.

A surpresa chega do quarto tempo de Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally2), oque diz bem da forma como entraram na prova os principais candidatos ao título.

Victor Senra/David Vázquez (Skoda Fabia Rally2 evo) foi quinto na frente de Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2), sétimo posto para Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a assegurarem apenas o oitavo tempo a 20.9s da frente.

João Barros/Valter Cardoso (Volkswagen Polo GTi R5) ficaram logo a seguir, a 2.3s de Correia, seguindo-se Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) e Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2).