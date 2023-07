84 inscritos no Rali Vinho da Madeira | AutoSport

São 84 os concorrentes que já formalizaram a sua inscrição para a edição deste ano do Rali Vinho da Madeira, que estará na estrada entre os dias 3 e 5 de agosto. Na lista de inscritos, que será revelada a 26 de julho, deverão constar 8 pilotos estrangeiros e 76 portugueses, divididos por 23 continentais, 52 madeirenses e 1 açoriano.

A competição será animada pois aquele rol juntará nomes como Kris Meeke, Giandomenico Basso, Simone Campedelli, Diego Ruiloba, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio, Miguel Correia, Ricardo Teodósio, Armindo Araújo ou os madeirenses Bernardo Sousa, Alexandre Camacho e Miguel Nunes, entre outros.

A qualidade das viaturas presentes na ilha é também uma garantia pois estão inscritas 22 equipas em Rally2, vulgo R5, em modelos como o Skoda Fabia RS Rally2, que faz a sua estreia no arquipélago, Ford Fiesta Rally2, Citroën C3 Rally2, Skoda Fabia Rally2 Evo ou VW Polo Rally2. Serão 5 os RGT à partida, 4 Porsche 991 GT3 e o Alpine 110 RGT que Gil Freitas estreia em solo madeirense. A emoção será transversal a toda a lista de inscritos e para tal também contribuirão os 24 concorrentes com viaturas Rally4, Peugeot 208, Renault Clio e Ford Fiesta.

A organização do Club Sports da Madeira integra o FIA European Rally Trophy, competição remodelada este ano e que agora inclui apenas 19 eventos, o Campeonato de Portugal de Ralis e o Campeonato de Ralis Coral da Madeira. Para além destas, a prova dirigida por Pedro Melvill Araújo também faz parte da Peugeot Rally Cup Ibérica, competição monomarca disputada com Peugeot 208 Rally4 e que traz à Madeira 11 equipas. O número de inscritos, superior ao máximo previsto de 75, poderá levar a algumas alterações logísticas no evento.