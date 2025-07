66º Rali da Madeira: 97 Inscritos prometem grande espetáculo

A 66ª edição do Rali da Madeira, que arranca precisamente dentro de uma semana, contará com um impressionante número de 97 inscritos.

Dani Sordo, ao volante do seu Hyundai i20N Rally2, ostentará o número 1, liderando esta vasta lista. A relação de concorrentes foi divulgada esta tarde pelo Club Sports da Madeira, a entidade organizadora do evento desde a sua fundação em 1959. Esta lista não só impressiona pela quantidade de participantes, mas também pela sua elevada qualidade, antevendo um rali memorável.

Entre os nomes confirmados, destacam-se 24 concorrentes com viaturas Rally2, 7 com RGT e 26 com Rally4.

Esta diversidade de categorias promete oferecer aos muitos espetadores cerca de uma hora de pura emoção, com a passagem das melhores viaturas disponíveis atualmente no panorama competitivo internacional. O Rali da Madeira reunirá estrelas internacionais e os principais pilotos que disputam as primeiras posições nos campeonatos nacionais e regionais, bem como os participantes das competições monomarca que integram esta prova nos seus calendários.

Além de Dani Sordo, estarão à partida Simone Campedelli e Diego Ruiloba, os dois pilotos mais rápidos da edição anterior. Outros nomes de peso incluem Kris Meeke, Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, Miguel Nunes, José Pedro Fontes, João Silva, Rúben Rodrigues, Alexandre Camacho, o recordista de vitórias no rali, Miguel Caires e Rui Jorge Fernandes.

Estes e outros participantes pilotarão veículos das mais diversas marcas presentes neste segmento, como Skoda (com várias versões do Fabia Rally2), Toyota GR Yaris Rally2, Citroën C3 Rally2, Hyundai i20N Rally2 e até um Ford Fiesta R5.

Na categoria RGT, Filipe Freitas, Gil Freitas, Joachim Wagemans e Paulo Mendes são referências, ao volante de potentes Porsche e Alpine. Uma competição dentro da própria prova será a acesa disputa pela liderança entre os pilotos de viaturas de tração dianteira.

Para além dos habituais animadores nacionais e regionais desta categoria, o Rali da Madeira voltará a acolher os principais intervenientes das Peugeot Rally Cup Ibérica e Portugal.

O equilíbrio entre as viaturas RC4 é tal que nomes como Vasco Silva, Sandro Teixeira, Carlos Ferreira, Henrique Moniz, Ricardo Sousa, Giovanni Fariña e o anterior vencedor do rali, Adruzilo Lopes, preveem uma classificação renhida em todas as fases da corrida.

O evento, liderado por Filipe Sousa, contará ainda com pilotos de viaturas R3T, como Nuno Ferreira e João Alix, e figuras que prometem espetáculo, como Cláudio Nóbrega (Datsun 1200), Miguel Gouveia (BMW E36) ou Mário Oliveira (Ford Escort RS Mk II).

São mais do que razões suficientes para a população devota aos ralis e os muitos visitantes que se deslocam à Madeira nesta época do ano aguardarem com grande expetativa o início do Rali da Madeira.

Para além da competição em si, o Rali da Madeira é um dos eventos desportivos mais emblemáticos da ilha, atraindo anualmente milhares de entusiastas e turistas. A sua longa história e o cenário natural deslumbrante das estradas madeirenses contribuem para a sua reputação como uma das provas mais desafiantes e espetaculares do calendário internacional de ralis.