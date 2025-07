66.ª Edição do Rali da Madeira apresentada: novidades e muito entusiasmo

A 66.ª edição do mítico Rali da Madeira foi oficialmente apresentada na sede do Club Sports da Madeira, a entidade que, desde 1959, tem sido a força motriz por detrás deste grandioso evento de automobilismo.

A antecipação é palpável para mais uma jornada de emoções e adrenalina nas estradas da Pérola do Atlântico, prometendo um espetáculo inesquecível para os amantes dos desportos motorizados.

Agradecimentos e apoios institucionais essenciais

Durante a apresentação, José Paulo Fontes, presidente da comissão organizadora da prova, destacou o «apoio incondicional do Governo da Madeira», classificando o rali como o evento que mais «promove a Madeira e mais mobiliza a população». Relembrou também o «apoio da Câmara Municipal do Funchal, não só pelo contributo financeiro, mas também pela colaboração essencial em toda a operação logística», sublinhando a importância da parceria entre as entidades para a concretização de um evento desta magnitude.

Percurso e novidades na estrutura

Fontes detalhou que o rali mantém a sua estrutura principal, com a exceção de ter menos duas classificativas. A classificativa de Câmara de Lobos foi retirada devido às consequências e condicionantes de ser disputada numa zona habitacional. No entanto, a extensão competitiva do rali será quase mantida, graças ao aumento da extensão do troço de Ponta do Sol, descrito como um troço cronometrado «à moda da Madeira», que liga o mar à serra, da Madalena do Mar ao Paúl da Serra.

Relativamente aos parques fechados, houve uma alteração significativa: devido à dimensão da caravana de participantes, a Praça do Município, no Funchal, já não possuía o espaço necessário para acolher os veículos. Em 2025, estes serão relocalizados para o parque de estacionamento do Savoy, uma solução que visa otimizar o espaço e a logística do evento.

Expetativas e segurança: mais de 90 inscritos e apelo ao público

A prova deverá contar com cerca de 96 inscritos, um número superior aos 85 participantes para os quais o rali estava inicialmente estruturado. Tendo o rali sido inicialmente estruturado para 85 participantes, este elevado número de equipas representa mais de uma hora e meia de passagem de concorrentes nas classificativas. Esta situação poderá implicar a revisão, no momento, dos horários de fecho e abertura das estradas, exigindo flexibilidade e coordenação.

Neste contexto, a organização aconselha vivamente aos espetadores deslocarem-se com antecedência para os locais de prova, garantindo assim a sua segurança e o bom desenrolar do evento.

Esta edição contará com 25 viaturas da categoria Rally2, e para além dos principais concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis e do Campeonato da Madeira de Ralis, a prova terá a presença de nomes como Diego Ruiloba e Simone Campedelli, prometendo uma competição renhida e de alto nível.

O Rali como motor de promoção e dinamismo regional

Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, felicitou a organização por ter elevado a fasquia, reiterando que o município manterá, em 2025, o seu apoio financeiro e logístico a este evento que eleva o nome da Madeira e do Funchal a nível mundial. Destacou ainda que o evento «demonstra o dinamismo da nossa população», reconhecendo o envolvimento e a paixão dos madeirenses pelo rali.

José Manuel Rodrigues, Secretário Regional da Economia, expressou satisfação em apoiar novamente o Rali da Madeira, desta feita através da Secretaria Regional da Economia. Considerou o rali uma «festa do desporto» e um «acontecimento de grande impacto» na vida da população e na economia regional, sublinhando a sua contribuição para a coesão territorial e a promoção da Madeira. Justificou os apoios atribuídos, que não eram revistos e atualizados há algum tempo, salientando a importância de um investimento que reflita a relevância do evento. Por fim, apelou à população para que se mantenha o maior cuidado, a fim de garantir que esta edição seja mais um sucesso.

O Rali da Madeira, um dos eventos desportivos mais antigos e prestigiados da ilha, não é apenas uma competição automobilística; é um fenómeno cultural e económico que anualmente atrai milhares de espetadores e movimenta significativamente a economia local. A sua reputação internacional, construída ao longo de décadas, faz com que seja uma montra privilegiada para a beleza natural e a capacidade organizativa da Madeira, reforçando a identidade da região no panorama do desporto motorizado europeu. Este evento é um testemunho da paixão madeirense pelo automobilismo e da capacidade de organização de eventos de grande escala.

etapa, Quinta-feira 31 de julho

Shakedown (Cardais) 3.35 km 08:30

Início – Largo do Município 15:52

Reagrupamento – Avenida Doutor Sá Carneiro – 186 min 16:16

PEC1 Cidade do Funchal 2.18 km 19:30

Serviço A – Avenida Doutor Sá Carneiro – 15 mins 09:10