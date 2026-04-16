6 décadas de vitórias e emoção: os vencedores do Campeonato Nacional/Portugal de Ralis

Quem venceu mais? A história em números dos triunfos no Campeonato Nacional/Portugal de Ralis

Este ano, 2026, o Campeonato de Portugal de Ralis celebra seis décadas de pura adrenalina! Uma competição que já mudou de nome algumas vezes – foi durante muitos anos o Campeonato Nacional de Ralis – mas que sempre manteve o espírito competitivo e apaixonante.

No AutoSport, mergulhámos no baú das memórias para trazer uma estatística que não é assim tão simples de compilar. Afinal, vencer um rali nem sempre significa ser o primeiro absoluto na prova, devido às divisões por classes, como a várias outras nuances regulamentares. Ao fim ao cabo, Sébastien Ogier pode ter vencido o Rali de Portugal seis vezes e Markku Alén, cinco, mas como em muitos outros casos, houve sempre um português que foi melhor que todos os outros.

Por isso, desde 1966, decidimos contar os vencedores, com o ‘tal’ critério especial: focámo-nos no melhor português no Rali de Portugal e no melhor classificado nas provas do Campeonato de Portugal de Ralis, como acontece, por exemplo, na Madeira ou nos Açores ou em provas do Europeu de Ralis. Além disso, em ralis onde o triunfo ficou para um piloto estrangeiro – e houve vários – registamos como vencedor a melhor equipa portuguesa na classificação geral. Claro que, como se sabe, nos últimos tempo temos tido estrangeiros a vencer provas no campeonato português e esses, ‘contam’.

Mas para ilustrar melhor: por exemplo no Rali Terras d’Aboboreira, o norueguês Ole Christian Veiby levou o troféu, mas nesta contabilidade quem “vence” é Ricardo Teodósio, o melhor classificado no CPR, mesmo tendo terminado em quarto. Outro exemplo? Em 2018, o japonês Hiroki Arai conquistou o Rali de Mortágua, mas foi Armindo Araújo quem levou os 25 pontos e, por isso, é considerado o vencedor neste nosso levantamento. Em 2017, no mesmo evento, Craig Breen bateu Carlos Vieira – que até se sagrou campeão nesse ano – o triunfo é atribuído a ele nesta análise. E assim fomos somando cada triunfo de pilotos portugueses (ou estrangeiros que venceram provas lusas, como Craig Breen e Kris Meeke), criando um verdadeiro ranking dos mestres do rali em Portugal.

A lista completa pode vê-la em baixo, entre os pilotos ainda em atividade nos últimos anos, a lista de conquistas é liderada por Armindo Araújo, com impressionantes 35 vitórias. Seguem-se Bruno Magalhães (30), Adruzilo Lopes (25), José Pedro Fontes (21), Ricardo Moura (21), Miguel Campos (15), Pedro Meireles (13), Kris Meeke (13), Rui Madeira (8), Bernardo Sousa (7), Carlos Vieira (3), Vítor Sá (3), João Barros (2), Paulo Meireles (2), Miguel Correia (1) e Vítor Pascoal (1).

O Campeonato de Portugal de Ralis continua a escrever história, e os números não mentem: são seis décadas de paixão, velocidade e glória nos troços nacionais!