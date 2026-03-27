30 anos depois, Lancia volta ao ‘Nacional’ de Ralis: Fontes com o novo Ypsilon Rally2 HF Integrale

Sports & You leva novo Lancia ao Campeonato de Portugal de Ralis em 2026

José Pedro Fontes e Inês Ponte vão disputar o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 2026 ao volante do novo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, naquele que será o regresso, mais de três décadas depois, da histórica marca italiana aos troços nacionais ao mais alto nível.

O projeto, promovido pela Sports & You, distribuidora oficial da Stellantis Motorsport para Portugal e Espanha, contempla a totalidade das oito provas pontuáveis para o CPR, bem como participações em eventos nacionais selecionados.

Estreia em Portugal após regresso da Lancia ao Mundial

O programa desportivo arranca este fim de semana com uma primeira aparição competitiva no Rali Serra da Cabreira, em Vieira do Minho, prova pontuável para três campeonatos FPAK e que servirá de teste em condições reais antes da estreia oficial no CPR. A entrada no campeonato está marcada para o Rali Terras d’Aboboreira – disputado em Amarante, Baião e Marco de Canaveses –, a primeira ronda do calendário de 2026, em meados de abril.

O Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale chega a Portugal depois de ter feito a sua estreia internacional em janeiro, no Rali de Monte-Carlo, onde assinalou o muito aguardado regresso da Lancia Corse ao Mundial de Ralis, através da categoria Rally2. Desenvolvido num programa intensivo de testes em asfalto e terra, o modelo incorpora soluções avançadas em áreas como peso, aerodinâmica, motor e segurança, enquadrando-se nos regulamentos FIA para a classe Rally2.

Fontes e Ponte lideram novo capítulo da Lancia em Portugal

Para este regresso ao “Nacional”, a Sports&You entrega o Ypsilon Rally2 HF Integrale a uma das duplas mais experientes do CPR. José Pedro Fontes, bicampeão absoluto de Portugal de Ralis em 2015 e 2016, soma ainda quatro vice-campeonatos (2007, 2008, 2014 e 2018) e um terceiro lugar em 2005, enquanto Inês Ponte, que se estreou como sua navegadora em 2014, reforça uma parceria de longa duração ao mais alto nível.

Para José Pedro Fontes:”estamos orgulhosos por trazer um carro de ralis Lancia para o campeonato português, graças ao apoio da Stellantis Motorsport Customer Racing. Estou ansioso por conduzir o novo Ypsilon Rally2 HF Integrale nos troços e provas do CPR. Vou lutar pelas vitórias desde o primeiro metro de cada rali em que alinhemos.”

“O facto de a estreia ter lugar este fim de semana no Rali Serra da Cabreira tem como objetivos, não só começar a avaliar o potencial do novo Ypsilon de Rally2HF Integrale nos troços desse rali regional, como também a nossa própria adaptação às características desta viatura – minha e da Inês – com vista ao CPR 2026. Mas estou certo do potencial deste novo carro de ralis, em face do que ele já tem vindo a demonstrar noutros ralis onde já alinhou, em Espanha e em Itália”.

Em paralelo, Francisco Fontes, acompanhado por Nuno Rodrigues da Silva, prolonga a ligação à marca ao regressar ao CPR com o Lancia Ypsilon Rally6, dando continuidade à estreia considerada auspiciosa em 2025 e reforçando a presença da Lancia nas diferentes classes.

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Mais de 30 anos depois, a Lancia volta ao topo do “Nacional”

A Sports&You torna-se assim na primeira equipa a inscrever um Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale no campeonato português desde a era dos Delta HF 4WD e Integrale, que garantiram cinco títulos nacionais de ralis – quatro para Carlos Bica (1988, 1989, 1990 e 1991) e um para o seu irmão Jorge, em 1993, então integrados na Duriforte Rally Team.

Para a estrutura liderada por José Pedro Fontes, o novo programa é apresentado como a continuação lógica de uma aposta sólida no CPR e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade para ampliar o palmarés da Lancia em Portugal. A antestreia competitiva em Vieira do Minho e a posterior entrada no Terras d’Aboboreira serão, por isso, observadas com particular atenção por adeptos e adversários, numa temporada em que o Ypsilon Rally2 HF Integrale promete ser um dos focos de interesse técnico e desportivo do campeonato.