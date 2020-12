2020 pela Objetiva de : Nuno Dinis Photos

2020 está na reta final e esta altura é feita de balanços e recordações. Foi um ano duro para todos, com desafios tremendos. Mas há sempre imagens que nos fazem sorrir.

São essas imagens que enriquecem os nossos textos, que nos fazem entender o que se passou nas provas, que nos mostram a beleza por vezes escondida ou esquecida deste desporto que tanto gostamos. É esta arte de captar o momento certo, a expressão certa, o detalhe certo que nos faz querer ver mais do desporto motorizado. Essa arte é feita pelos fotógrafos que acompanham as provas e que nos enviam os seus fantásticos registos.

Lançamos um desafio aos fotógrafos que colaboram com o AutoSport: escolher, das milhares de fotos que produziram este ano, apenas cinco. Aquelas que mais fazem sentido para eles, acompanhando com um texto, dando a sua visão privilegiada aos leitores. O primeiro a responder ao desafio foi o Nuno Dinis.

Nuno Dinis Photos em 2020

O ano de 2020 está, finalmente, a chegar ao seu terminus. Foi um ano muito atípico, difícil e com muitos eventos adiados e cancelados. Este ano apenas estivemos apenas em algumas provas do Campeonato Portugal de Ralis e do Campeonato Centro de Ralis, isto apesar de nossa planificação anual ser inicialmente mais preenchida e que iria albergar algumas provas do Campeonato Nacional de Todo Terreno e também algumas provas internacionais como o WTCR- Circuito de Vila Real e o nosso Vodafone Rallye de Portugal.

A escolha das nossas fotos é a seguinte:

Armando Carvalho/Ana Santos (Rali da Bairrada-Campeonato Centro de Ralis)- Iniciaram a temporada ao ataque, aproveitando a estrada toda e, nas poucas provas realizadas, dominaram e conseguiram sagrar-se Campeões Centro de Ralis, realizando um sonho há muito desejado.

Dani Sordo/Carlos del Barrio (Rali Serras de Fafe)- Apesar de este ano não termos o “nosso” Vodafone Rali de Portugal, a equipa Hyundai Motorsport deslocou-se até Portugal para correrem no Rali Serras de Fafe, onde a dupla espanhola venceu a prova. É sempre fantástico fotografar os WRC.

Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Rali Terras D’Aboboreira)- Este ano estivemos a trabalhar diretamente com esta dupla. Vindo de uma fase complicada da sua vida devido a um acidente de viação, Daniel Nunes começou o ano algo desmotivado mas o viseense Nuno Mota Ribeiro deu-lhe o impulso e logo começaram a vencer as 2 Rodas Motrizes. Neste rali que a foto representa mostraram a sua raça, velocidade, garra e espetacularidade. Venceram a prova no último troço do rali e, com o cancelamento do Rallye Casinos do Algarve, sagraram-se Campeões das 2 Rodas Motrizes.

Miguel Correia/ António Costa (Rali Terras D’Aboboreira)- A escolha desta foto deve-se com a enorme evolução desta dupla aos comandos do Skoda Fabia R5 da equipa ARC Sport. Para as nossas objetivas foi o piloto revelação do nosso CPR.

Pedro Meireles/Mário Castro (Rali Vidreiro Centro de Portugal)- Esolhemos esta foto pela vitória desta dupla do VW Pólo R5 da Racing4You na prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande. Uma prova difícil e que viria a ser cancelada devido ao trágico acidente que vitimou a navegadora espanhola Laura Salvo. Esta dupla estava a liderar e a comandar a prova até ao momento que a mesma foi cancelada.

Desejamos a todos os leitores do Autosport um SANTO E FELIZ NATAL e um PRÓSPERO ANO NOVO. Que 2021 nos traga muita saúde e provas motorizadas.

Com melhores cumprimentos,

Nuno Dinis- Proprietário, editor e fotógrafo do Nuno Dinis Photos