14 anos depois: Fernando ‘Fanã’ Prata regressa ao lado de José Pedro Fontes | AutoSport

No Rali do Marítimo, José Pedro Fontes terá a seu lado não Inês Ponte, a sua habitual navegadora, mas sim o conceituado Fernando ‘Fanã’ Prata, retomando-se, numa espécie de one-off, uma ligação que remonta ao período de 2004 a 2007, quando ambos disputaram o CPR como dupla oficial, em representação da Mitsubishi, Renault e FIAT.

Com a secção competitiva concentrada no sábado (17 de julho), o Rali Marítimo tem uma Etapa única em pisos asfalto, integrando sete Especiais, num total de 63,20 km cronometrados.

Pretendendo regressar aos triunfos já no Rali Vinho Madeira, o Citroën Vodafone Team tem estado a preparar afincadamente a próxima prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que terá lugar no primeiro fim de semana de agosto. Para além das sessões de testes particulares, de desenvolvimento, que a equipa tem realizado com o seu novo C3 Rally2, o programa integra a participação na próxima prova do Campeonato de Ralis da Madeira, o Rali Marítimo – Município de Machico, no que se reveste de uma dupla estreia: não só é a primeira vez que José Pedro Fontes enfrenta o traçado específico deste rali regional, como o fará na companhia de Fernando Prata, conceituado navegador que, neste particular, irá substituir a habitual companhia de Inês Ponte.

O popular ‘Fanã’ regressa, assim, a um lugar que ocupou entre as épocas de 2004 a 2007 do CPR ao lado de piloto do Porto, cantando-lhe então as notas noutras equipas de ralis. “É, de facto, um dos pontos altos em redor desta nossa participação no Rali Marítimo, voltar a ter o ‘Fanã’ ao meu lado, quase 14 anos depois da última vez que dividimos o habitáculo de um carro de ralis, tendo conquistando em 2005 os meus primeiros títulos nacionais”, refere José Pedro Fontes.

Por outro lado, a experiência daquele que é um dos maiores e mais conceituados navegadores portugueses em atividade permitirá, não só contribuir para o desenvolvimento do C3 Rally2 do Citroën Vodafone Team, como melhor compreender a especificidade dos troços madeirenses.“Conheço o modo como o ‘Fanã’ trabalha e tenho em conta a minha também grande experiência nos troços de asfalto madeirenses, conhecendo-os em pormenor, mas há sempre algo mais a aprender e esse algo poderá ter o contributo do ‘Fanã’”, acrescentou.“Em conjunto com toda a restante equipa, iremos, assim, apostar neste teste em condições reais, adotando uma toada competitiva que permita explorar o potencial do novo C3 Rally2 em pisos de asfalto, num rali cuja composição não é tirada a papel químico do Vinho Madeira, mas com o qual tem muitos pontos em comum. Os resultados que viermos a alcançar, nomeadamente em termos das definições de ‘set-up’,irão permitir que eu e a Inês possamos regressar às vitórias, no Vinho Madeira,resultado que, a acontecer,nos permitirá retomar a luta pelos títulos de 2021, de Pilotos e Navegadores. Isto porque, depois dessa prova restam quatro ralis para o final da época:Alto Tâmega, em asfalto, o Serras de Fafe e Felgueiras, em terra, o Vidreiro Centro de Portugal, de novo em alcatrão, e Mortágua de novo em terra”, completou Fontes.