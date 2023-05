12 X Armindo Araújo Melhor Português no Rali de Portugal | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram os melhores portugueses no Ral ide Portugal, o que para o piloto é a 12ª vez que o consegue. Foi uma bela luta com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) que durou desde o início da prova com a liderança a trocar de mão várias vezes. No sábado à tarde, quando ambos estavam separados por 3.3s favoráveis a Miguel Correia, o piloto da ARC Sport teve problemas, atrasou-se e a partir daí a luta acabou, com Armindo Araújo a levar o carro até à meta terminando com mais de meia hora na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) com… Manuel Pereira/Pedro Magalhães (Peugeot 208 Rally4) a terminar no pódio

Palmarés (Melhor Português)

Armindo Araújo 12 – 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023

Rui Madeira 5 – 1995, 1996, 1998, 1999, 2001

Carlos Torres 4 – 1978, 1979, 1980, 1982

Francisco Romãozinho 3 – 1969, 1973, 1974

Joaquim Santos 3 – 1983, 1987, 1992

Carlos Bica 3 – 1989, 1990, 1991

Bruno Magalhães 3 – 2007, 2008, 2011

Miguel Campos 2 – 2002, 2015, 2016

Meqepê 2 – 1976, 1977

Adruzilo Lopes 2 – 1997, 2000

Carpinteiro Albino 1 – 1967

António Peixinho 1 – 1968

José Lampreia 1 – 1970

Gomes Pereira 1 – 1971

Giovanni Salvi 1 – 1972

Pedro Cortez 1 – 1975

Peqepê 1 – 1981

Jorge Ortigão 1 – 1984

José Miguel 1 – 1985

Joaquim Moutinho 1 1986

Inverno Amaral 1 1988

Jorge Bica 1 – 1993

Fernando Peres 1 – 1994

Miguel J. Barbosa 1 – 2013

Bernardo Sousa 1 – 2014

Pedro Meireles 1 – 2017