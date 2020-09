CMR/Rali Da Ribeira Brava: MIGUEL NUNES MANTÉM DOMÍNIO

Impondo-se na Ribeira Brava, Miguel Nunes mantém o pleno de vitórias no campeonato de ralis da Madeira e detém agora quase o dobro dos pontos dos seus perseguidores.

O piloto do Skoda Fabia R5 Evo manteve no terceiro evento do ano o ascendente já evidenciado nas provas anteriores e, apesar de perseguido de perto e ter rodado durante a 1ª secção na segunda posição, rapidamente recuperou o comando e dilatou o seu avanço paulatinamente até ao final do rali disputado na costa sudoeste da ilha. Nunes está agora muito bem encaminhado para aquele que poderá ser o quarto título regional da modalidade ao ter conquistado 88 dos 90 pontos possíveis no campeonato.

Desta feita, o campeão Alexandre Camacho chegou a passar durante três classificativas pelo topo da classificação. No entanto, o piloto das Vespas, que denota cada vez maior entrosamento com o Citroën C3 R5, não conseguiu suster o ataque do líder do campeonato nesta prova em que o ritmo foi bastante elevado e se chegou a rodar bem próximo dos recordes absolutos de alguns troços cronometrados. Com este resultado, Camacho fica, em condições normais, praticamente arredado de poder lutar pelo seu sétimo título local.



Corrida sem opositores teve Filipe Freitas que logo no arranque se colocou na terceira posição em que veio a atingir a meta. O piloto consegue também manter a segunda posição no campeonato após mais uma corrida exuberante com o ruidoso Porsche 991 GT3. Sozinho também mas no grupo RC2N, Filipe Pires começou a prova em lugares secundários mas aos poucos voltou àquele que é o seu ritmo habitual e foi subindo posições até ao quarto posto a que chegou a meio da 2ª secção. Com constância nos pontos, Pires é também quarto no campeonato.

Um dos pilotos com que Pires esteve em luta foi com Gil Freitas que se queixou do rendimento do seu Porsche 991 GT3 e que abandonaria após um toque já bem perto do final. Empolgante voltou a ser a disputa pelo triunfo na RC3 e que envolveu novamente Rui j. Fernandes e Vítor Sá. O piloto com o Renault Clio R3T com as cores das Vespas arrancou bastante bem e aproveitou alguns problemas com o Citroën DS3 R3T seu opositor para ganhar grande avanço. Sá ainda fez um ‘forcing’ na segunda metade da prova mas apenas conseguiu recuperar parte do seu atraso.

O sétimo classificado foi José Camacho, a revelar maior adaptação ao Peugeot 208 T16, na frente do regressado Dinarte Baptista com um Renault Clio R3. António Dias disputou aquela que poderá ser a sua última prova do campeonato local deste ano e perdeu muito tempo na primeira metade deste Rali da Ribeira Brava com problemas de travões no Skoda Fabia R5. A fechar o lote dos dez primeiros classificados,

André Silva dominou a seu belo prazer o grupo RC4 com o Peugeot 208 R2 em que rodou nas últimas classificativas a ritmo moderado, apenas controlando a enorme vantagem entretanto ganha aos seus adversários diretos. Neste rali marcado pela violenta saída de estrada de Miguel Caires com o Ford Fiesta R2T, sem consequências físicas para a equipa, a competição monomarca disputada com Toyota Yaris foi ganha por Filipe Fernandes. O campeonato madeirense regressa à estrada a 16 de outubro com o Rali Cidade de Santana.

CLASSIFICAÇÃO

1º Miguel Nunes/João Paulo Skoda Fabia R5 Evo 52:00.3

2º Alexandre Camacho/Pedro Calado Citroën C3 R5 + 6.1

3º Filipe Freitas/Daniel Figueiroa Porsche 991 GT3 + 2:33.7

4º Filipe Pires/Vasco Mendonça Mitsubishi Lancer X + 3:36.8

5º Rui J. Fernandes/João P. Freitas Renault Clio R3T + 3:46.1

6º Vítor Sá/Rubina Gonçalves Citroën DS3 R3T + 3:58.0

7º José Camacho/Nicodemo Câmara Peugeot 208 T16 + 4:12.6

8º Dinarte Baptista/Rui Madeira Renault Clio R3 + 5:42.7

9º António Dias/Luis Boiça Skoda Fabia R5 + 5:44.9

10º André Silva/Jorge Gonçalves Peugeot 208 R2 + 6:30.9

CMR: 1º Miguel Nunes, 88; 2º Filipe Freitas, 45; 3º Alexandre Camacho, 41; 4º Filipe Pires, 36; 5º Rui J. Fernandes, 28; 6º Vítor Sá, 24; 7º António Dias, 18; 8º Rui Pinto, 17; 9º João Silva, 17; 10º Gil Freitas, 12.

Texto: João F. Faria/Fotos: João M. Faria