CMR, Rali Cidade de Santana: Miguel Nunes tetra Campeão

Miguel Nunes e João Paulo (Skoda Fabia R5) são os novos Campeões da Madeira de Ralis. A The Racing Factory concretiza o primeiro objetivo da temporada, e Miguel Nunes assegura o seu quarto título de Campeão Regional, o primeiro da era dos R5.

Miguel Nunes e João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) venceram o Rali Cidade de Santa, quarta prova do Campeonato da Madeira de Ralis batendo Rui Pinto e Ricardo Ventura (Ford Focus RS WRC) por 1:33,7s com Filipe Pires e Vasco Mendonça (Mitsubishi Lancer Evo X9) a terminar no lugar mais baixo do pódio.

Miguel Nunes foi para a frente desde cedo na prova do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira. Disputada a primeira passagem por Faial, na segunda posição seguia Filipe Pires num Mitsubishi Lancer Evo X, já a 15,5 segundos do comandante. No terceiro posto encontrava-se Filipe Freitas, em Porsche 991 GT3, a apenas 1,1 segundos do piloto que o precede na classificação. Nas posições imediatas seguiam Rui Jorge Fernandes, ao volante de Renault Clio R3T, e Vítor Sá, a bordo de um Citroën DS3 R3T, separados por 3,4 segundos.

Ao cabo das três classificativas que compunham a 1ª secção do rali, o avanço cifrava-se em 58,3s. Fruto de um bom tempo na segunda passagem pelo Faial, Rui Pinto era nesta altura segundo classificado na frente de Filipe Pires, que por sua vez estava a 59,2s do líder. Rui Jorge Fernandes era quarto classificado e tinha aumentado também a sua vantagem para Vítor Sá, quinto

Até ao final, pouco mudou. Filipe Freitas subiu à quarta posição na frente de Rui Jorge Fernandes que beneficiou da desistência por problema mecânico de Vítor Sá para ficar ainda mais folgado na liderança da sua categoria.

Com mais este título, Miguel Nunes soma o seu quarto ceptro e aproxima-se de Alexandre Camacho, que tem seis. Lá na frente continua Vítor Sá com 10 títulos. Segue-se Alexandre Camacho (6), Miguel Nunes (4), Rui Conceição (3), Américo Campos (3), Filipe Freitas (2), José Camacho (2), Vasco Silva (2), Paulo Oliveira (2), Rui Fernandes e Jaime Abreu, 1 cada.

Palmarés Campeonato da Madeira de Ralis

Ano Piloto Carro

1984 Paulo Oliveira Opel Manta GTe

1985 Paulo Oliveira Opel Manta GTe

1986 Vasco Silva Peugeot 205 GTI

1987 Vasco Silva Peugeot 205 GTI

1988 Jaime Abreu Toyota Corolla GT

1989 Rui Fernandes Renault 5 GT Turbo

1990 José Camacho Peugeot 205 GTI

1991 José Camacho Peugeot 205 GTI

1992 Vítor Sá Ford Sierra Cosworth 2WD

1993 Américo Campos Volkswagen Golf GTi 16V

1994 Rui Conceição Ford Escort RS Cosworth

1995 Rui Conceição Ford Escort RS Cosworth

1996 Rui Conceição Ford Escort RS Cosworth

1997 Américo Campos Peugeot 306 Maxi

1998 Américo Campos Peugeot 306 Maxi

1999 Vítor Sá Subaru Impreza WRX

2000 Vítor Sá Subaru Impreza S4 WRC ’98

2001 Vítor Sá Subaru Impreza S4 WRC ’98

2002 Vítor Sá Peugeot 306 Maxi

2003 Vítor Sá Peugeot 306 Maxi

2004 Vítor Sá Peugeot 306 Maxi

2005 Vítor Sá Peugeot 206 S1600

2006 Vítor Sá Peugeot 206 S1600

2007 Vítor Sá Fiat Abarth Grande Punto S2000

2008 Alexandre Camacho Peugeot 207 S2000

2009 Alexandre Camacho Peugeot 207 S2000

2010 Miguel Nunes Peugeot 207 S2000

2011 Vítor Sá Peugeot 207 S2000

2012 Miguel Nunes Mitsubishi Lancer Evo X

2013 Filipe Freitas Mitsubishi Lancer Evo X

2014 Miguel Nunes Mitsubishi Lancer Evo X

2015 Alexandre Camacho Porsche 997 GT3

2016 Filipe Freitas Porsche 997 GT3

2017 Alexandre Camacho Peugeot 208 T16 R5

2018 Alexandre Camacho Skoda Fabia R5

2019 Alexandre Camacho Skoda Fabia R5