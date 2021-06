CMR, Alexandre Camacho vence Rali da Ribeira Brava por 1.4s | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Citroën C3 R5) venceram o Rali da Ribeira Brava, prova que marcou o arranque do Campeonato da Madeira de Ralis, batendo Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) por 1.4s, depois de uma prova com luta ao décimo de segundo até ao fim, onde estiveram também envolvidos Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo), que lutaram pelo triunfo, mas cederam a meio da prova, deixando os dois mais rápidos desta prova na luta. Terminaram no lugar mais baixo do pódio.

Alexandre Camacho (Citroën C3 Rally2) entrou a vencer, batendo Pedro Paixão (Skoda Fabia R5 Evo) por 1.2s e Miguel Nunes ( Skoda Fabia R5 Evo) por 1.4s, com Rui Pinto (Ford Focus RS WRC) a ficar de imediato a quase nove segundos. Na segunda PE, Camacho repetiu a dose e as posições foram as mesmas, com a margem na geral a passar para 3.3s face a Paixão e 4.3s para o campeão madeirense em título, Miguel Nunes. Camacho voltou a vencer em Tábua/Coral, mas desta feita foi Miguel Nunes o segundo na frente de Pedro Paixão. A margem subiu, para 4.5s face a Miguel Nunes, que passou a ser segundo da geral com Paixão, apenas a 0.2s. No último troço da manhã, Camacho fez o ‘poker’ de quatro triunfos em quatro troços, com a margem face a Miguel Nunes a passar para 4.6s, com Paixão 1.4s mais atrás.

A tarde começou com o primeiro triunfo de Miguel Nunes neste rali, com Paixão a 0.9s e Camacho a 2.7s. Na geral, Miguel Nunes ficou a 4.9s do piloto do Citroën, e na PE6, Serra D’Água, Nunes ganhou mais 1.5s a Camacho, com Paixão a ‘descolar’ 4.1s, afastando-se da luta pelo triunfo, passando a distar 9.8s.

Na PE7, Miguel Nunes continuou ao ataque a reduziu a margem na geral para 2.8s, mas Camacho manteve-se muito perto, cedendo apenas 0.6s para Nunes e confirmou o triunfo no último troço, mesmo perdendo mais 1.4s, venceu com esses mesmos 1.4s face a Miguel Nunes que vendeu cara a derrota nesta primeira prova do ano. Pedro Paixão terminou em terceiro a 11.0s do vencedor, mas mostrou que se tem de contar com ele para a luta desta competição. Rui Pinto (Ford Focus WRC 09) ficou fora de prova na PE5 com uma roda danificada do seu carro, quando era quarto classificado.

Filipe Freitas (Porsche 911 GT3 Cup 991) foi quarto e o melhor dos RGT. Rui Jorge Fernandes (Renault Clio 4 RS) venceu os 2WD, foi quinto da geral na frente de José Camacho (Peugeot 208 T16 R5).

