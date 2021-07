Clio Trophy Spain/Rali de Ourense: Diogo Gago abandonou | AutoSport

Diogo Gago e Jorge Carvalho (Renault Clio RSR Rally5) até começaram bem a prova do Clio Trophy Spain que se realiza no Rali de Ourense. Ao cabo de dois troços eram terceiros, 15.8s atrás dos líderes, mas uma saída de estrada na PE3, acabou-lhes com a prova: “Infelizmente, a nossa participação no Rallye Ourense terminou mais cedo. Na terceira classificativa tivemos uma saída de estrada que nos impossibilitou de continuar na luta pelas primeiras posições do Clio Trophy Espana”, escreveu o piloto nas redes sociais. A dupla não teve problemas físicos, mas a prova acabou ali.

Depois de terem sido quintos no Rally Sierra Morena, nesta mesma competição, e de vencerem no Rali de Castelo Branco, desta feita tiveram menos sorte. A dupla lusa era segunda do campeonato à entrada desta prova.