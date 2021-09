Clio Trophy Spain: Diogo Gago termina Rali das Astúrias em segundo | AutoSport

Diogo Gago e Jorge Carvalho, no Renault Clio RSR Rally5 da The Racing Factory, terminaram o Rali das Astúrias no segundo lugar da geral do Clio Trophy Spain.

Depois de terem terminado o primeiro dia de prova a 5.0s dos líderes, Jorge Sueiras/María Blanco (Renault Clio RSR Rally5), que acabaram por triunfar no evento, apesar de ainda terem caído para o terceiro lugar, na PE7, Diogo Gago e Jorge Carvalho recuperaram e subiram ao segundo lugar na PE9, a duas do final do evento.