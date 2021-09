Clio Trophy Spain: Diogo Gago no Rali das Astúrias | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana a quarta prova do Clio Trophy Spain, competição em que Diogo Gago é terceiro classificado, sendo igualmente um dos três pilotos que já venceram provas. Como habitualmente, ao seu lado o piloto algarvio da The Racing Factory vai ter a seu lado Jorge Carvalho, sendo que o Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, quarta prova da Clio Trophy Spain vai hoje para a estrada.

Sabendo-se que os espanhóis conhecem bem melhor os troços do que a dupla lusa, ainda assim, Diogo Gago vai à procura de um bom resultado, até porque já conhece esta prova da Peugeot Rally Cup Ibérica, tendo por isso uma boa ideia do que pode contar.

Diogo Gago e Jorge Carvalho terminaram a primeira prova do Clio Trophy Espanha, o Rallye Sierra Morena, na quinta posição entre os concorrentes do troféu que se realiza com os Renault Clio RSR Rally 5.

Depois de terem terminado o primeiro dia na sexta posição já a 1m37.8s da frente, não muito longe do quinto classificado, no segundo recuperaram uma posição, logo na quinta especial, por ali ficaram. A prova foi ganha pelo espanhol Tabares Leal, que bateu o francês Thomas Chauffray por 30.1s.

Depois de mais de um ano sem fazer ralis, apesar de guiar um Rally5, Diogo Gago entrou na prova sem ritmo, que foi recuperando ao longo do evento. Ao perder o contacto com a frente na fase inicial, já não conseguiu recuperar, mas foram melhorando o andamento e isso viu-se nas posições dos troços.

Na segunda prova, em Castelo Branco, a luta no Clio Trophy Espanha foi fantástica e a cereja no topo do bolo foi a vitória de Diogo Gago e Jorge Carvalho, que foram para o derradeiro troço com 0.9s de desvantagem, que converteram num triunfo com 6.5s de avanço para a dupla G. Tabares/P. Sánchez. Aos comandos dos competitivos Renault Clio RSR Rally5 – os carros são fantásticos, no contexto – 10 equipas arrancaram para a prova que foi equilibrada desde o início.

No final do primeiro dia, Diogo Gago já comandava com 3.8s de avanço para German Leal. Na penúltima especial, mesmo perdendo apenas 3.4s foi suficiente para Diogo Gago cair para segundo, a 0.9s do espanhol Miguel Garcia, com o piloto português a puxar dos galões e a vencer o último troço com larga margem para a concorrência, vencendo o rali: “no primeiro dia, apanhámos chuva e por isso fomos cautelosos, e depois de não termos feitos dois troços neutralizados, perdemos algum tempo. Na última especial foi completamente ao ataque”, disse Diogo Gago, que venceu a prova.

Na terceira prova, no Rally de Ourense, Diogo Gago e Jorge Carvalho (Renault Clio RSR Rally5) até começaram bem a prova, ao cabo de dois troços eram terceiros, 15.8s atrás dos líderes, mas uma saída de estrada na PE3, acabou-lhes com a prova: “Infelizmente, a nossa participação no Rallye Ourense terminou mais cedo. Na terceira classificativa tivemos uma saída de estrada que nos impossibilitou de continuar na luta pelas primeiras posições do Clio Trophy Espana”, escreveu o piloto nas redes sociais. A dupla não teve problemas físicos, mas a prova acabou ali.