Clio Trophy Portugal: Renault convida candidatos a pilotos a testar o Clio Rally5

A data do arranque do Clio Trophy Portugal está cada vez mais perto, no Rally de Lisboa, que se realiza de 6 a 8 de junho, e agora a Renault convida candidatos a pilotos a testar o Clio Rally5.

Veja o comunicado da marca na íntegra:

“Sonha em ser piloto de ralis? O Clio Trophy Portugal é a solução perfeita para quem quer dar os primeiros passos na modalidade.

E a pensar em si, na manhã do próximo dia 20 de abril, sábado, a Renault Portugal vai promover um teste com o Clio Rally 5 que serve de base ao troféu.

Na região de Tomar vai poder realizar uma classificativa, em piso de asfalto, e sentir as emoções e a adrenalina que só o Clio Rally 5 pode proporcionar. E ainda vai ter o privilégio de ter um dos mais consagrados e bem-sucedidos navegadores portugueses a ditar notas.

“É uma oportunidade fantástica para todos os pilotos que pensam fazer carreira nos ralis, pois vão poder testar o Cio Rally5 num percurso, em asfalto, com 12 a 15 quilómetros de extensão”, sublinha Pedro Matos Chaves, coordenador desportivo do Clio Trophy Portugal.

A participação no teste implica um pagamento de 500€, valor que será integralmente deduzido com a inscrição no Clio Trophy Portugal. Para mais informações e para a formalização da inscrição, deve ser enviado um email para [email protected]

Com uma relação competitividade/preço imbatível, o Clio Rally 5 é o mais vitorioso e fiável carro da categoria.

Para além de beneficiar de uma homologação FIA, é equipado com uma caixa de velocidades sequencial Sadev, diferencial autoblocante, suspensões e travões específicos e, claro, todos os equipamentos de segurança exigidos pelos regulamentos internacionais.

O Clio Trophy Portugal é uma proposta única no contexto nacional, com os pilotos e, sobretudo, os mais jovens a terem a oportunidade de competir, com custos verdadeiramente contidos.

Cinco ralis integralmente disputados em pisos de asfalto integram o calendário da edição de estreia do Clio Trophy Portugal: Rally de Lisboa (6 a 8 de junho), Rali de Castelo Branco (21 e 22 de junho), 11º Constálica Rallye Vouzela e Viseu (30 e 31 de agosto), Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves Verín (13 e 14 de setembro) e Rallye Vidreiro Centro de Portugal (11 e 12 de outubro).

Aceite o desafio! Só tem de levar o fato, o capacete e as luvas. O Clio Rally 5 está à sua disposição, na manhã do próximo dia 20 de abril, sábado, na região de Tomar.