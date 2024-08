Clio Trophy Portugal prossegue em Vouzela e Viseu: três pilotos em 6 pontos…

A época de estreia do Clio Trophy Portugal está ao rubro. Depois de Lisboa e Castelo Branco, a competição dos Renault Clio Rally5 ruma a outra capital de distrito, com o Constálica Rallye Vouzela e Viseu e a sua apoteótica chegada na Feira de São Mateus, a maior feira franca da Península Ibérica. Na terceira prova do calendário, o jovem Danny Carreira defende a sua liderança perante um aguerrido pelotão.

Além da confirmação da fiabilidade e da competitividade do Renault Clio Rally5, as duas primeiras provas da época confirmaram o equilíbrio entre os pilotos mais experientes e os jovens valores que despontam no Clio Trophy Portugal.

O ex-campeão nacional de 2 Rodas Motrizes, Gil Antunes, entrou na competição da melhor forma, ao vencer o Rali de Lisboa, mas o jovem Danny Carreira (23 anos) respondeu em grande no Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, assumindo a liderança do troféu organizado pela Renault Portugal.

Terceira de cinco provas do calendário, o Constálica Rallye Vouzela e Viseu vai, agora, colocar os Renault Clio Rally5 nas exigentes especiais de asfalto da região de Viseu Dão-Lafões, no próximo sábado e domingo. Um rali composto por nove troços de asfalto, alguns com tradição no panorama dos ralis nacionais, mas que configuram um novo desafio para vários dos pilotos do Clio Trophy Portugal.

Juventude e experiência

Apenas na sua terceira época nos ralis, Danny Carreira está a demonstrar o seu potencial ao volante do Clio Rally5 e chega a esta prova com três pontos de vantagem sobre Gil Antunes, voltando agora a ser navegado por Marco Vilas Boas (tal como em Lisboa). A exibição dominadora em Castelo Branco abriu boas perspetivas para o jovem piloto português, radicado na Suíça que, em 2022, teve uma curta experiência no Constálica Rally Vouzela e Viseu, integrado no FPAK Junior Team.

Gil Antunes, por outro lado, vai descobrir esta prova e, ao mesmo tempo, tentar recuperar o comando da competição. O piloto de Sintra e o navegador Diogo Correia já perceberam que há jovens pilotos com capacidade para lutar pelos primeiros lugares, como é o caso de Pedro Pereira Jr., navegado por Tiago Silva, uma dupla que acumula já dois segundos lugares, com escassos três pontos a separarem agora o piloto da Mealhada de Gil Antunes.

Nuno Coelho e Ricardo Cunha chegam a Vouzela e Viseu motivados pelo primeiro pódio da temporada, obtido em Castelo Branco, enquanto Paulo Barata também está no top 5 do troféu, agora acompanhado por Joaquim Alvarinhas.

Os jovens José Pedro Quintas (23 anos) e Luís Caetano (22 anos) também partem determinados em entrar na discussão dos lugares cimeiros, navegados, respetivamente, por Nuno Carvalhosa e David Monteiro. Henrique Azenha, por sua vez, ganhou a classe nesta prova com o Clio Rally5, em 2023, regressando agora aos troços de Vouzela e Viseu com Hugo Marques.

Desafio pelo Centro

O Constálica Rallye Vouzela e Viseu marca a terceira passagem, em outros tantos ralis, do Clio Trophy Portugal por uma capital de distrito, depois de Lisboa e Castelo Branco. A prova organizada pelo Gondomar Automóvel Sport tem um total de nove classificativas de asfalto, que perfazem 72,40 quilómetros cronometrados. A etapa de sábado inclui uma Super Especial noturna, no centro de Vouzela, enquanto o pódio final do rali acontece em plena Feira de São Mateus, em Viseu, no domingo à tarde (ver horário em baixo).

Classificação do Clio Trophy Portugal (após duas provas)

1º Danny Carreira, 43 pontos

2º Gil Antunes, 40

3º Pedro Pereira Jr., 37

4º Nuno Coelho, 27

5º Paulo Barata, 14

6º José Pedro Quintas, 13

Luís Caetano, 13

8º Vasco Tintim, 11

9º Carlos Marreiros, 10

10º Henrique Azenha, 4.