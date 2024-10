Clio Trophy Portugal: decisão com três pilotos separados por um ponto

A temporada inaugural do Clio Trophy Portugal não poderia ter um desfecho mais eletrizante. Três pilotos chegam ao Rallye Vidreiro – Centro de Portugal com um único objetivo: conquistar o título. Danny Carreira, Gil Antunes e Pedro Pereira Jr. partem para a derradeira prova separados por apenas um ponto e prometem uma disputa intensa no asfalto da Marinha Grande, Alcobaça e Pombal, onde cada décimo de segundo poderá ser decisivo.

Ao longo do ano, o Clio Trophy Portugal tem brindado os fãs com duelos espetaculares, e o equilíbrio entre os principais candidatos mantém o suspense no ar para a grande decisão deste fim de semana.

A tabela está acirrada, com Danny Carreira e Gil Antunes empatados na liderança, ambos somando 78 pontos, e Pedro Pereira Jr. logo atrás, pronto para surpreender.

Danny Carreira, um jovem de apenas 23 anos, fez história ao ser o primeiro a repetir vitórias nesta competição da Renault Portugal, após triunfar na ronda ibérica de Chaves/Verín e na prova de Castelo Branco/Vila Velha de Ródão. Navegado por Marco Vilas Boas, o promissor piloto está confiante e determinado a fechar a temporada em grande estilo no Rallye Vidreiro.

Por sua vez, Gil Antunes começou o ano em alta, vencendo o Rally de Lisboa e mantendo-se firme no topo com um ritmo constante que lhe rendeu dois segundos lugares consecutivos. O ex-campeão nacional de 2 Rodas Motrizes, acompanhado por Diogo Correia, é um especialista nos troços do Rallye Vidreiro, onde já competiu várias vezes com diferentes modelos da Renault e Dacia, e chega à prova decisiva pronto para lutar.

Já Pedro Pereira Jr., com o co-piloto Tiago Silva, destacou-se com vitórias no Constálica Rallye Vouzela e Viseu e subiu ao pódio em três das quatro provas disputadas. Conhecido pelo talento sob condições adversas, o piloto da Mealhada revela gostar de correr sob chuva — uma habilidade que pode se provar essencial nas exigentes especiais do Centro de Portugal.

Nuno Coelho, atualmente em quarto na classificação geral, é mais um nome a ser considerado. Com dois pódios no currículo (Vouzela/Viseu e Chaves/Verín), o piloto do Porto, ao lado de Ricardo Cunha, promete aproveitar a reta final para desafiar os favoritos e causar surpresas.

Entre os talentos emergentes, Luís Caetano, de 22 anos, está em plena ascensão e ocupa o quinto lugar do campeonato. Ao lado do navegador David Monteiro, o piloto leiriense espera repetir ou melhorar o bom desempenho obtido na última visita à região Centro, em Vouzela/Viseu.

Outro concorrente direto pelo quinto lugar é Paulo Barata. O piloto de Góis, com Joaquim Alvarinhas como co-piloto, tem-se destacando pela consistência e por um ritmo cada vez mais competitivo. A mesma determinação pode ser vista na dupla Henrique Azenha e Henrique Marques, que também têm evoluído com o Clio Rally5, contando com a robustez e a confiabilidade do carro, que completou todas as provas sem registar desistências por falhas técnicas.

Finalmente, Dário Rebelo está de volta ao Clio Trophy Portugal. Com Alberto Silva ao seu lado, o piloto de Vieira do Minho retorna ao Clio Rally5 em busca de redenção após o azar que o afastou logo no Rally de Lisboa, na estreia do campeonato.

Em suma, a prova decisiva do Clio Trophy Portugal promete ser um espetáculo de emoção e talento emergente, com cada piloto disposto a dar o máximo para conquistar o título nesta batalha final.

Chuva baralha as contas?

A temporada do Clio Trophy Portugal encerra num dos mais emblemáticos ralis de asfalto nacionais, embora as condições atmosféricas possam provocar dificuldades acrescidas às equipas. Com a chuva prevista para sexta-feira e sábado, as escolhas de pneus e a gestão dos riscos vão ser fatores importantes na jornada decisiva, organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande. O Rally Vidreiro – Centro de Portugal, cujo parque de assistência está localizado no Parque de Negócios de Alcobaça, terá um total de nove classificativas – incluindo uma Super Especial noturna, no sábado – e 110,32 quilómetros cronometrados.

Programa Rallye Vidreiro – Centro de Portugal

Sexta-feira, 11 de outubro

Shakedown 10h30

PEC1 São Pedro de Moel 1 (14,40 km) 14h30

PEC2 São Pedro de Moel 2 (14,40 km) 17h00

PEC3 Super Especial – Alcobaça (1,50 km) 21h00

Sábado, 12 de outubro

PEC4 Mata Mourisca 1 (16,47 km) 09h00

PEC5 Pombal 1 (10,82 km) 09h40

PEC6 Mata Mourisca 2 (16,47 km) 11h30

PEC7 Pombal 2 (10,82 km) 12h10

PEC8 Alfeizerão 1 (12,72 km) 15h00

PEC9 Alfeizerão 2 (12,72 km) 17h00

Classificação Clio Trophy Portugal (após quatro provas)

1º Danny Carreira, 78 pontos;

2º Gil Antunes, 78;

3º Pedro Pereira Jr., 77;

4º Nuno Coelho, 57;

5º Luís Caetano, 35;

6º Paulo Barata, 32;

7º Henrique Azenha, 16;

8º José Pedro Quintas, 13;

9º Vasco Tintim, 11;

10º Carlos Marreiros, 10;

11º Dário Rebelo, 0.