Clio Trophy Portugal: Calendário 2025 conhecido, com duas provas de terra e três de asfalto

O Clio Trophy Portugal já tem calendário para 2025. Serão cinco fins de semana, com duas provas de terra e três de asfalto, numa competição que passará por algumas as provas mais importantes do panorama nacional, de março a outubro.

O Clio Trophy Portugal é um troféu monomarca promovido pela Renault Portugal, onde os pilotos usam o Renault Clio Rally5, modelo homologado pela FIA. O Clio Rally 5, baseado no modelo de série, inclui caixa sequencial Sadev, diferencial autoblocante e equipamentos específicos de suspensão, travões e segurança. Com um calendário competitivo e acessível, o troféu é ideal para pilotos em início de carreira que desejam destacar-se no desporto automóvel.

A nova temporada introduz pneus Michelin, que se juntam à Mobilize Financial Services e MOTRIO como parceiros da competição organizada pela Renault Portugal. Os prémios totalizam 40.000€, distribuídos em cada prova de forma escalonada, indo de 2.500€ para o vencedor a 250€ para o sexto classificado. O campeão final receberá um prémio adicional de 3.000€ e 2.000€ em material Alpine Racing.

A primeira edição do troféu destacou-se como uma proposta única no automobilismo nacional, promovendo jovens talentos como Danny Carreira, campeão com 23 anos.O Clio Trophy Portugal reafirma-se como uma escola de talentos acessível e altamente competitiva para jovens pilotos aspirantes a carreiras no automobilismo.

A edição de 2025 do Clio Trophy Portugal contará com cinco ralis, dois em terra e três em asfalto. O calendário inclui: