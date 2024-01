Clio Trophy Portugal arranca no Rally de Lisboa | AutoSport

O calendário da edição de estreia do Clio Trophy Portugal está definido: cinco ralis disputados em pisos de asfalto e o arranque da competição marcado para os dias 6, 7 e 8 de junho, com o Rally de Lisboa. Cinco ralis integralmente disputados em pisos de asfalto integram o calendário da edição de estreia do Clio Trophy Portugal: Rally de Lisboa (6 a 8 de junho), Rali de Castelo Branco (21 e 22 de junho), Constálica Rallye Vouzela e Viseu (30 e 31 de agosto), Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves Verín (13 e 14 de setembro) e Rallye Vidreiro Centro de Portugal (11 e 12 de outubro).

A opção por ralis exclusivamente disputados em pisos de asfalto é justificada por Pedro Matos Chaves, coordenador desportivo do Clio Trophy Portugal: “Depois de também falarmos com as equipas e os pilotos, entendemos que esta é a melhor solução para o ano de estreia do troféu.

A época pode ser planeada com mais tempo e, não menos importante, os custos de participação baixam substancialmente. Duas medidas que vão ao encontro das expetativas dos participantes e que vão ajudar, ainda mais, ao sucesso do troféu. Nos muitos contactos que tenho estabelecido, tenho constatado um grande entusiasmo por parte de pilotos e equipas, por isso, estou confiante de que vamos ter uma excelente temporada”.

Hugo Barbosa, diretor de comunicação da Renault Portugal, sublinha: “O Clio Trophy Portugal nasceu com o objetivo de ser a competição de referência de lançamento de novos valores para os ralis, com reduzidos custos de participação e uma excelente visibilidade. Nesse sentido, este é o calendário que melhor defende os interesses do troféu, das equipas, dos parceiros e dos patrocinadores. O desporto automóvel precisa do impacto e da exposição que só as cidades conseguem conceder. As provas de Lisboa e de Viseu respondem a essa necessidade”.

O Clio Trophy Portugal é uma proposta única no contexto nacional, com os pilotos e, sobretudo, os mais jovens a terem a oportunidade de competir, com um carro competitivo, fiável e com uma relação competitividade/preço imbatível. O Clio Rally 5 que serve de base ao troféu beneficia de uma homologação FIA, sendo equipado com uma caixa de velocidades sequencial Sadev, diferencial autoblocante, suspensões e travões específicos e, claro, todos os equipamentos de segurança exigidos pelos regulamentos internacionais.

Os regulamentos desportivos e técnicos do Clio Trophy Portugal vão ser divulgados na próxima semana.

CALENDÁRIO CLIO TROPHY PORTUGAL

DATA PROVA

6 a 8 de junho Rally de Lisboa

21 e 22 de junho Rali de Castelo Branco

30 e 31 de agosto 11º Constálica Rallye Vouzela e Viseu

13 e 14 de setembro Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves Verin

11 e 12 de outubro Rallye Vidreiro Centro de Portugal