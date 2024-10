Clio Trophy, Gil Antunes: “O Danny está de parabéns, pois é campeão com todo o mérito”

Com o segundo lugar conquistado no Rallye Vidreiro – Centro de Portugal, a dupla Gil Antunes/Diogo Correia conquistou resultado idêntico no Clio Trophy Portugal. “O Danny está de parabéns, pois é campeão com todo o mérito. Infelizmente, para a etapa de hoje, optámos por uma afinação que não se revelou a melhor para as condições em que o rali se disputou, o que nos impediu de dar luta ao Danny. As corridas são mesmo assim. Umas vezes acertamos, outras nem por isso. Mas o balanço é positivo. O troféu foi espetacular, muito competitivo, com um excelente ambiente e organização, e um carro fantástico”, sublinhou o piloto de Sintra.