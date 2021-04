Clio Trophy Espanha: Diogo Gago em 4º no 1º dia do Rali Sierra Morena

Diogo Gago e Jorge Carvalho arrancou este fim de semana para a ‘aventura’ do Clio Trophy Espanha, no Rali Sierra Morena. A dupla lusa tem como adversários 10 duplas espanholas e ainda mais quatro francesas, todos, logicamente com o novo Renault Clio RSR Rally5.

No final do dia de ontem a dupla lusa rodava no sexto lugar da geral, a 1m37.8s da frente, posição em que se encontram desde o primeiro troço.