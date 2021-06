Clio Trophy, Diogo Gago: “Sinto que podemos lutar pela vitória nesta prova” | AutoSport

Inserido no Clio Trophy Spain, competição dedicada aos Renault Clio Rally5 que faz, este fim-de-semana, uma presença esporádica em território português, no Rali de Castelo Branco, Diogo Gago acredita que “o facto da prova se disputar em Portugal pode ser uma vantagem para nós. Fizemos um bom teste de adaptação à viatura já na semana do rali e sinto que podemos estar a lutar pela vitória nesta prova, apesar de termos pela frente adversários de grande valor e que certamente também vão lutar pelo mesmo objetivo. A motivação e o foco estão lá, a equipa fez um bom trabalho, e tanto eu como o Jet Carvalho queremos aproveitar essa motivação e essas energias positivas para sair vitoriosos.”