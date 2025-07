Cláudio Bettencourt venceu Rali Ilha Graciosa: “especial ver a minha terra entre a elite dos ralis nos Açores”

Piloto da ilha Graciosa triunfou na estreia da prova no Campeonato dos Açores de Ralis

Uma semana depois de ter ganho a 15.ª edição do Rali Ilha Graciosa, a primeira da prova no Campeonato dos Açores de Ralis, Cláudio Bettencourt reflete sobre o momento mais especial de uma carreira ligada aos motores.

O piloto graciosense, navegado pelo consagrado António Costa, fala sobre o orgulho de levar as emoções dos ralis aos aficionados da ilha, além de ter cumprido um sonho com a integração do rali no CAR.

Realizado pela primeira vez em 2009, o Rali Ilha Graciosa atingiu um marco histórico este ano, ao integrar o calendário do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR). Um facto que levou milhares de aficionados aos rápidos troços de asfalto da ilha, emoldurados por milhares de espetadores graciosenses e oriundos de outras ilhas do arquipélago. Um ambiente de festa que culminou com a oitava vitória do mais conhecido piloto da Graciosa, Cláudio Bettencourt, que teve a seu lado António Costa, o tricampeão nacional absoluto e atual campeão açoriano de ralis em título.

A dupla do Peugeot 208 Rally4 superou uma forte concorrência na prova do Terceira Automóvel Clube, inclusive de carros de quatro rodas motrizes, triunfando com 58,5s de vantagem sobre Rafael Botelho e Rui Raimundo, atuais líderes do CAR. O feito de Cláudio Bettencourt assume ainda maior significado já que o piloto natural da freguesia de Guadalupe foi um dos grandes defensores da passagem do Rali Ilha Graciosa para o campeonato regional, colocando-o lado a lado com os principais eventos de desporto automóvel nos Açores.

“Foi um momento muito significativo para mim, por diversos motivos”, afirmou o piloto graciosense, antigo vencedor do Troféu Terceira – Graciosa (2014)e da Taça Grupo Central dos Açores (2010). “Em primeiro lugar, porque ganhámos na estreia do rali no Campeonato dos Açores, o que trouxe ainda mais pilotos e máquinas de grande nível à Graciosa. Depois, porque tive ao meu lado o ‘Tózinho’ (António Costa), que além de ser um dos melhores navegadores portugueses de sempre, é um amigo e um ser humano excecional.

E foi, também, muito especial porque senti o apoio fantástico das pessoas da minha ilha e não só, com milhares e milhares de adeptos nos troços, num verdadeiro exemplo do que deve ser a festa do automobilismo. É certo que já ganhei este rali oito vezes, já pilotei diferentes tipos de carros, de duas e quatro rodas motrizes, já consegui pódios no CAR. Mas subir ao topo do pódio este ano, com a minha família e amigos, foi o momento mais importante da minha carreira”, referiu Cláudio Bettencourt, que também abordou a importância de ter a sua ilha no circuito dos ralis açorianos.

“Os ralis são eventos que estimulam a economia e a coesão territorial nos Açores. Por exemplo, há muitas pessoas que viajaram desde a Terceira para virem ao rali; outras que nunca tinham vindo à Graciosa e que descobriram o encanto desta terra e destas gentes. Sinto que foi um capítulo dourado no desporto na Graciosa, do qual tenho muito orgulho em fazer parte. É especial ver a minha terra entre a elite dos ralis nos Açores”, concluiu Cláudio Bettencourt.