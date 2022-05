Clássicos Desportivos no Rali de Portugal: onde e quando | AutoSport

Tal como tem sucedido nos outros anos, o Vodafone Rally de Portugal voltará a contar com um evento de Clássicos Desportivos. As equipas participantes anteciparão as emoções do WRC nas três Super Especiais da prova – Coimbra, Lousada e Porto -, aquecendo o ambiente antes da passagem dos concorrentes da prova do Mundial.

No ano em que se comemora as 50 edições do WRC, com a presença de algumas das mais emblemáticas máquinas e pilotos do Campeonato do Mundo de Ralis, também os Clássicos Desportivos portugueses estarão em ação, animando os milhares de espectadores esperados nas três Super Especiais do Vodafone Rally de Portugal, antes da passagem dos concorrentes do WRC.

Com carácter simbólico, mas com o cronómetro a contar, 27 equipas responderam ao desafio, alinhando no evento paralelo ao Vodafone Rally de Portugal, que contabilizará três provas de classificação: duas em asfalto e uma mista (em asfalto e terra). Ou seja, as Super Especiais de Coimbra (PE1), Lousada (PE 9) e Porto (PE 13).

Uma excelente oportunidade para o público apreciar, em ação, máquinas com passado desportivo histórico nos ralis, e, em particular, no Rally de Portugal, como o Porsche 911, Toyota Celica TA22, Ford Escort MK II, BMW 2002, Audi Quattro, Renault 11 Turbo, Mitsubishi Galant VR4 e até a incontornável Renault 4L, com currículo no WRC.

Os mesmos carros participarão, também, no Desfile de Viaturas “WRC 50 Anos” que vai realizar-se nas três Super Especiais, onde marcarão presença modelos carismáticos da história do Campeonato do Mundo de Ralis.

Horário:

Evento 1 – Super Especial Coimbra (2,82 km): 19 de maio (5ª feira) – 12h30/14h45

Evento 2 – Super Especial Lousada (3,36 km): 20 de maio (6ª feira) – 15h40/17h40

Evento 3 – Super Especial Porto (3,30 km): 21 de maio (sábado) – 15h50/17h40