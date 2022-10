Cipriano Antunes explica o ‘problema’ dos Clássicos de Ralis em Portugal | AutoSport

Desde 2014 que Cipriano Antunes dá um colorido diferente aos ralis em Portugal com o seu mítico Audi Quattro, mas este caminho está prestes a chegar ao fim, essencialmente por cansaço “já são 73 anos…”, mas também muito desgostoso pelo caminho que os Clássicos têm levado em Portugal: “Os Clássicos deixaram de ser Clássicos a partir da altura em que permitiram carros até ao ano 2000”, começou por dizer Cipriano Antunes, que está convicto da existência de muitos ‘verdadeiros’ Clássicos de Ralis em Portugal, mas que não aparecem, porque estariam a competir com carros que aos olhos da FIA não são Clássicos: “temos agora carros de Grupo N com caixas sequenciais, mecânicas altamente evoluídas e concorrerem com carros de 30 e 40 anos como é o mau caso…” explicou acrescentando que “houve quem abandonasse os Clássicos porque deixaram de ter hipóteses de concorrer com essa nova elite que apareceu nos Clássicos” (..) “ e eu penso que a federação que tomar opções, ou cria uma categoria Pré-Clássicos, seja o que for, para ter cá os Mitsubishi a correr, e se possa ter um Campeonato de Clássicos à séria, porque segundo eu sei, Clássicos para serem Clássicos têm de ter mais de 30 anos, e se for assim certamente encontra-se um grupo de pessoas interessadas em participar num Campeonato Nacional de Clássicos…”, disse, revelando ainda que a sua carreira nos ralis irá terminar brevemente: “Em Viana do Castelo irei fazer a minha última prova ligada aos ralis.” É uma pena, pois ao longo destes oito anos o seu Audi Quattro tem sido uma autêntica ‘máquina do tempo’, num carro que sempre encantou por onde passou, pela viagem de história que proporcionava como lembrou o piloto quando chegou aos ralis em 2014: “com este carro as pessoas recuam 30 anos. Não só os mais velhos mas também os mais jovens que têm pena de não terem visto estes carros ao vivo naquela época. É um carro diferente do que são hoje os carros de ralis pois distingue uma época e tem um som muito característico devido ao seu motor de cinco cilindros que anima qualquer espectador à sua passagem mesmo que este tenha só cerca de mais 50 cv que o modelo original (250 cv, no total)”.