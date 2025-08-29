Castrol Rally Series Sever do Vouga a 13 e 14 de setembro
O Rally Series revelou o cartaz e os horários oficiais da sua próxima prova, a realizar-se em Sever do Vouga nos dias 13 e 14 de setembro de 2025, numa ronda que promete ser marcada pela emoção da competição, pela inovação do formato e pela forte presença de marcas parceiras e do público.
Depois do êxito das três primeiras rondas da temporada, que reuniram milhares de espetadores e consolidaram o Rally Series como um projeto com futuro, a Ronda 4 apresenta várias novidades que reforçam o crescimento e a afirmação da competição.
Há novidades de Naming e Patrocínios, o Title Sponsor passa a ser a Castrol, sendo que as Arenas do Rally Series passam a designar-se Monster Energy Arena, com ativações de marca constantes durante os dois dias de evento.
A última Prova Especial de Classificação (PEC) terá o naming oficial Toscca, marca que nas últimas duas rondas assumiu também o papel de parceiro ambiental do campeonato.
Sustentabilidade em Destaque
O Rally Series reforça o seu compromisso com a sustentabilidade, apostando na integração de parceiros ambientais como a Toscca e na implementação de medidas que visam reduzir o impacto ecológico dos eventos, alinhando-se com uma visão de futuro mais responsável no desporto automóvel.
Formato Rally Series
O Rally Series é um novo conceito de ralis em Portugal, que concentra toda a ação em dois dias e coloca o público no centro da experiência. Através das Arenas, os adeptos têm acesso direto a:
Especiais cronometradas visíveis do mesmo espaço;
Fanzone interativa com ativações de marcas, restauração e zona familiar;
Parque de assistência integrado, permitindo acompanhar de perto o trabalho das equipas.
Este formato tem permitido uma maior proximidade entre pilotos, marcas e público, garantindo retorno para patrocinadores e criando um ambiente acessível para todos.
