Castrol Portugal Rally Series: Calendário e novidades

O Castrol Portugal Rally Series prepara-se para iniciar a sua segunda temporada em 2026 com um calendário mais robusto, novas categorias competitivas e ajustes regulamentares que consolidam o modelo inovador lançado no ano anterior. A época contará com seis rondas, repartidas entre quatro provas em asfalto e duas em terra, decorrendo entre março e outubro.

As novas datas

A temporada arranca nos dias 21 e 22 de março com o Terras de Oiro, prova em asfalto junto ao rio Tejo, que contará com uma Arena central integrada num complexo hoteleiro, oferecendo melhores condições para equipas e público. As Provas Especiais exteriores mantêm-se como um dos pontos fortes do evento.

O calendário de 2026 combina o regresso de palcos que se afirmaram na época inaugural com a introdução de novas localizações. Ponte de Lima, Lousada e Castelo Branco voltam a integrar a competição, com esta última a assumir novamente o papel de ronda decisiva, agora com pontuação reforçada. Entre as novidades destacam-se Fafe, com uma classificativa inédita junto ao emblemático salto da Lameirinha, e Castanheira de Pera, que alia o desporto ao turismo de verão junto à Praia das Rocas, reforçando a diversidade geográfica da série.

Interesse cada vez maior e novas categorias

O crescimento do interesse por parte de pilotos e equipas leva ao aumento do número máximo de inscritos: até 100 viaturas nas provas em asfalto e 60 nas de terra. Mantém-se também a cooperação entre os clubes organizadores, considerada fundamental para a implementação consistente do formato Rally Series em várias regiões do país.

No plano competitivo, surge o GT3 Rally Trophy, uma competição monomarca Porsche exclusiva das rondas em asfalto, reforçando a presença de viaturas de elevado impacto mediático. A Star Award passa a atribuir um ponto adicional para a classificação geral, e a ronda final em Castelo Branco contará com pontuação bónus para todas as categorias.

O regulamento introduz ainda três novas categorias: Júnior, para pilotos com menos de 27 anos; Gentleman, destinada a concorrentes com 50 ou mais anos; e Ladies, aberta a equipas femininas. Mantém-se a categoria Sideways, reservada a viaturas de tração traseira, um dos elementos distintivos do espetáculo.

Continuam em vigor conceitos bem-sucedidos da época inaugural, como a Refresh Zone, o Shakedown com co-drive e os eventos noturnos dedicados aos fãs, reforçando a aposta na experiência do público.

Sustentabilidade e nova mascote

A sustentabilidade volta a estar em destaque, com o Castrol Portugal Rally Series a receber a distinção FPAK Verde, que reconhece o cumprimento do Código de Sustentabilidade Ambiental da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, validando o compromisso ambiental da organização.

Outra novidade é o lançamento do NEX, a mascote oficial da competição, integrada num programa educativo direcionado para as gerações mais jovens, com presença nas provas e em plataformas digitais.

Para além da vertente desportiva, o projeto reforça a ambição de manter atividade ao longo de todo o ano, promovendo iniciativas que envolvem municípios, clubes, pilotos, equipas e patrocinadores, com o objetivo de fortalecer a ligação às comunidades locais.

Os regulamentos e o processo de inscrição para a época de 2026 estão disponíveis no site oficial do Castrol Portugal Rally Series.