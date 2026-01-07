Castrol Portugal Rally Series 2026 abre temporada junto ao Rio Tejo

Rally Series Terras de Oiro marca o regresso de uma prova mítica, totalmente centrada em Vila Velha de Ródão, numa abertura de época com forte impacto mediático com um cenário deslumbrante junto ao Rio Tejo.

A temporada abre em piso de asfalto, nos dias 21 e 22 de março

Localização estratégica, com Vila Velha de Ródão situada a cerca de 1h00 de Leiria e 45 minutos de Portalegre, beneficiando de ligações rápidas por vias de autoestrada, o que facilita o acesso de equipas, público e parceiros de forma cómoda e eficiente.

A temporada 2026 do Castrol Portugal Rally Series arranca de forma verdadeiramente especial, com uma prova mítica dos ralis. O Rally Series Terras de Oiro será a ronda inaugural da série de 6 rondas ao longo do ano 2026 e terá a particularidade de decorrer conforme formato com uma arena centralizada do evento, num cenário único junto ao Rio Tejo, e ainda 2 especiais exteriores nas espetaculares estradas de asfalto da região.

Organizado pela Escuderia de Castelo Branco, este evento foi desenhado com uma clara aposta no impacto mediático, na proximidade com o público e na valorização do território, reunindo todas as condições para marcar de forma memorável o arranque da nova época do Rally Series.

André Lavadinho, Diretor Geral do Rally Series Promoter, destaca o simbolismo desta escolha para a abertura da temporada: “Queríamos que a primeira prova de 2026 fosse diferente, marcante e com identidade própria. Encontrámos junto ao Rio Tejo um cenário único e uma vila com todas as condições para receber um evento próximo do público e com enorme potencial mediático. É o regresso de uma prova mítica, agora integrada num conceito moderno e pensado para o futuro dos ralis.”

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Rodão sublinha a importância do evento para o território: “Receber a prova de abertura do Castrol Portugal Rally Series é motivo de grande orgulho para o Município juntamente com a Escuderia de Castelo Branco. Este evento representa uma oportunidade única de promoção da nossa vila, do Rio Tejo e da dinâmica local, atraindo público, equipas e atenção mediática a nível nacional.”

O Presidente da Escuderia de Castelo Branco destaca o envolvimento da organização: “É com enorme satisfação que a Escuderia de Castelo Branco assume a organização desta prova tão especial. Trabalhámos em conjunto com o Rally Series desde o seu início, acreditando sempre neste formato futuro muito interessante dos ralis, para criar um evento compacto, seguro e altamente atrativo, honrando a história da prova e projetando-a para uma nova geração de ralis.”

Apresentação oficial da temporada 2026

Mais provas do calendário 2026 e os planos oficiais para a temporada 2026 do Castrol Portugal Rally Series serão revelados no próximo dia 10 de janeiro, durante a Rally Series Awards, que terá lugar no Museu do Rali, em Fafe.

Este momento marcará não só a entrega de prémios da época anterior, mas também o arranque simbólico de uma nova fase da série, reforçando a ambição, crescimento e inovação do Rally Series.