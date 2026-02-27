Castanheira de Pera assegura “O Neveiro e a Lã” no Castrol Portugal Rally Series até 2029
O Município de Castanheira de Pera garantiu a manutenção da etapa “O Neveiro e a Lã” no calendário do Castrol Portugal Rally Series até 2029, após um acordo válido por quatro temporadas com o Rally Series Promoter, anunciado a 27 de fevereiro durante a Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL). A edição de 2026 está marcada para 5 e 6 de setembro e terá organização do Clube Automóvel da Marinha Grande.
Acordo de quatro anos anunciado na BTL
A formalização do contrato, apresentada no principal evento nacional dedicado ao turismo, pretende reforçar a projeção do concelho e o impacto económico associado à realização da prova. O município sublinha que a etapa procura afirmar-se como instrumento de promoção territorial, associando o desporto automóvel a uma estratégia de atração de visitantes.
Prova homenageia identidade local
“O Neveiro e a Lã” assume uma identidade ligada ao património de Castanheira de Pera, evocando os antigos neveiros da Serra da Lousã e a tradição têxtil local. Para o presidente da câmara, António Henriques, a designação pretende “fazer a ponte” entre essa herança e a ligação regional ao desporto motorizado.
Organização e calendário
A ronda de Castanheira de Pera integra a temporada de 2026 do Castrol Portugal Rally Series, cuja competição decorre entre março e outubro e contará com seis provas. A organização do evento fica a cargo do Clube Automóvel da Marinha Grande, estrutura com histórico na dinamização do desporto automóvel na região Centro.
