Carlos Tavares de Lancia Stratos no Rally Histórico de Monte Carlo | AutoSport

Tem hoje início a 24ª edição do Rally Histórico de Monte Carlo, uma das maiores provas mundiais de automóveis clássicos. O CEO do Grupo Stellantis, Carlos Tavares, marca presença, num Lancia Stratos HF Grupo 4 de 1975 com a icónica decoração da Alitalia. Como se sabe, o Lancia Stratos HF foi o primeiro carro do mundo a ser concebido especificamente para os ralis, ganhando três campeonatos mundiais consecutivos (1974, 75 e 76) e deixando a competição invicto, em 1978.

Nesta 24ª edição, o Rally Histórico de Monte Carlo será apresentado na sua fórmula tradicional, partindo de três locais diferentes: Bad Homburg na Alemanha, Reims em França – a cidade de onde Carlos Tavares partirá na sua Lancia Stratos – e Milão em Itália.

As várias tripulações partirão todas para Monte Carlo, onde a lendária e exigente corrida terá lugar, com 17 provas de regularidade ao longo de quase 300 quilómetros, e terminará, novamente no Principado, na quarta-feira 2 de Fevereiro.

O Stratos HF é um verdadeiro marco na história da marca e foi fortemente desejado para substituir a Lancia Fulvia HF na competição mundial. Construído em apenas 500 unidades pelo construtor de autocarros Nuccio Bertone de Turim, o Stratos é um coupé elegante, equipado com o motor traseiro Dino 246 Ferrari V-six, capaz de desenvolver até 320 cv na versão de 24 válvulas.

Fez a sua estreia oficial em 1974, e foi o primeiro carro do mundo a ser concebido especificamente para ralis, com uma missão: ser imbatível em qualquer terreno: pista, estrada ou terra batida.

A partir da época de 1975, os Stratos relataram as cores branca e verde da Alitalia. Os gráficos que celebravam o patrocinador mudaram e tornaram-se icónicos dois anos mais tarde, quando o logotipo tricolor da companhia aérea italiana foi duplicado e harmonizado com a forma da cunha do carro.

Ainda hoje, a decoração Alitalia dos Stratos é considerada uma das mais belas da história dos desportos motorizados.

Um verdadeiro ‘bête à gagner’, como os franceses lhe chamavam, o Stratos dominou a cena internacional do rali, deixando apenas as ‘migalhas’ aos seus rivais: ganhou três edições consecutivas do Rali de Monte Carlo, três títulos no Campeonato Mundial de Construtores (1974, 1975 e 1976) e dois no Campeonato Europeu de Pilotos, bem como a vitória de Sandro Munari na Taça Mundial de Pilotos de Rali da FIA de 1977.

A participação da Lancia Stratos no Rali Histórico de Monte Carlo presta homenagem aos mais de 115 anos de história da marca que mais ganhou em competições de rali – recolhendo nada menos do que 15 títulos mundiais, entre pilotos e construtores – assim como a conquista de três Campeonatos Mundiais de Endurance Constructores, um 1000 Miglia, dois Targa Florio e uma Carrera Panamericana.

Uma palmeira extraordinária que confirma a tradição desportiva da marca, que remonta ao fundador Vincenzo Lancia, um piloto apaixonado que ganhou várias competições nos anos 1908-1909.