Carlos Fernandes venceu Almada Extreme Sprint | AutoSport

FOTOS Rui Reis

FOTOS João Câmara Manoel

Realizou-se este fim de semana a 4ª Edição do Almada Extreme Sprint, prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal e pela Câmara Municipal de Almada, evento que levou muito público à antiga Lisnave.

A prova principal foi ganha por Carlos Fernandes/Pedro Afonso (Mitsubishi Lancer Evo VI) depois duma bela luta com Daniel Ferreira/Rodrigo Pinheiro (Mitsubishi Carisma GT Evo VI), que terminaram a prova separados por 1.505s.

Pedro Leone/Bruno Ramos (Ford Escort RS Cosworth) terminou no pódio e venceu a Categoria P3-7 com Gonçalo Pimpão (Ford Escort RS 2000 MKII) a triunfar nos Clássicos, H81-3. Telmo Garcia/Maria Pereira (Peugeot 309 GTI) venceram a Categoria X2-10 e foram quintos da geral. Foram várias as categorias em disputa num evento que homenageou o campeoníssimo Joaquim Santos, figura marcante dos ralis nacionais nas décadas de 70 e 80.

Classificação