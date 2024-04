Carlos Fernandes vence Rali das Camélias

Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT) venceram o Rali das Camélias, com o piloto de regresso aos triunfos depois da vitória no Rally Legends-Bussaco de 2023. Venceu quatro dos seis troços da prova em mais uma bela exibição do rápido piloto, que é uma pena não ter conseguido correr mais vezes ao mais alto nível em Portugal, porque sempre que corre mostra que tem ‘mãos’ para muito mais.

Hoje, defrontando Gil Antunes/Diogo Correia (Skoda Fabia RS Rally2) imprimiu um forte andamento e venceu com toda a justiça a prova do Clube de Motorismo de Setúbal.

André Cabeças/Ilberino Santos (Ford Fiesta R5) andou inicialmente na luta nos primeiros troços da manhã, mas desde cedo que a válvula pop-off do seu Ford lhe começou a dar problemas com o piloto a decidir parar no primeiro troço da tarde porque se arriscava a “estragar alguma coisa”. Foi pena, porque apesar dos problemas saiu da PEC2 Mafra bem perto da frente,a 2.6s do líder, Gil Antunes.

Quem também ficou cedo de foram foram João Rodrigues/Manuel Santos (Peugeot 106), que saíram de estrada na PEC 1, Cascais, já na zona da Peninha. Na Lagoa Azul, onde estávamos, passou bastante bem como prova o vídeo abaixo.

A confirmar as suas credenciais, Diogo Mil-Homens/Pedro Oliveira (Toyota Starlet) terminaram no pódio. É um enorme gosto ver passar o Starlet, pois o piloto tira do carro tudo o que este dá… e mais alguma coisa, e era tão bom que todos fizessem o mesmo dos seus carros, mas infelizmente sabemos bem das dificuldades que muitos pilotos e equipas têm para conseguir ir alimentando a sua paixão, pois isso percebemos perfeitamente que muitos tenham que correr com o “cheque” debaixo do acelerador.

Nuno Carreira/André Mendes (Renault Clio Rally 3) foram quartos, e também eles fizeram uma boa prova. No final da manhã já estavam em quarto e por aí ficaram até final.

Quinto posto para Carlos Neves/João Reis (Renault Clio Sport), que terminaram a 2.7s do quarto posto, numa bela luta de ‘Renaults’

Sexto posto para José Denis/Jorge Ferreira (BMW 320i E36), na frente de Danny Carreira/Bruno Abreu (Renault Clio Rally5), Daniel Rolo/António Castanheira, que andaram muito bem com o Nissan Sunny, com Paulo Cruz/José Teixeira (Mitsubishi Lancer Evo 10) e Alexandre Alves/Rúben Martins (Peugeot 106) a fecharem o top 10.

