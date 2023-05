CAR: Rúben Rodrigues vence Além Mar Rali | AutoSport

Rúben Rodrigues foi o vencedor do Além Mar Rali, terceira prova do Campeonato dos Açores de Ralis realizada este fim de semana numa organização do Grupo Desportivo Comercial. O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo só não venceu um dos sete troços cronometrados que compuseram a prova sediada no concelho da Lagoa, ilha de São Miguel, e terminou com uma vantagem de 23,8 segundos para Pedro Câmara, em Citroën C3 Rally2, o único a quebrar o domínio do vencedor na lista dos pilotos mais velozes em classificativa.



O campeão Luis Miguel Rego levou o Skoda Fabia Rally2 Evo com as cores da Além Mar ao lugar mais baixo do pódio, com uma diferença de 1:13,9 para o vencedor. No Ford Fiesta R5 que também pertence ao Team Além Mar, Bruno Amaral terminou no lugar imediato. Com o resultado desta prova, Rúben Rodrigues passa a comandar o campeonato açoriano da modalidade numa altura em que ainda faltam cumprir quatro eventos, todos aqueles que são em asfalto.

Entre os concorrentes com viaturas de duas rodas motrizes, Filipe Marques foi outro dos pilotos vitoriosos da jornada pois conseguiu impor o seu Peugeot 208 R2 por 2:07,4 à concorrência. Com problemas mecânicos no seu Citroën Saxo, Hugo Alcântara foi segundo classificado neste particular em que o lugar mais baixo do pódio foi ocupado por Carlos Andrade num Renault Clio R3. O lote dos cinco primeiros classificados nesta disputa incluiu ainda Rui Torres com Ford Escort RS e David Paiva em Peugeot 306.

Filipe Marques vence Troféu de Ralis de Terra dos Açores

Filipe Marques, ao volante de um Peugeot 208 R2, é o vencedor do Troféu de Ralis de Terra dos Açores de 2023. O piloto do Faial não esteve presente no Azores Rallye, prova de abertura desta iniciativa conjunta do Grupo Desportivo Comercial e Clube Automóvel do Faial, mas foi o melhor tanto no Além Mar Rali Ilha Azul como no Além Mar Rali, que teve lugar este fim de semana na Lagoa, ilha de São Miguel.

Mesmo tendo desistido na última prova do calendário devido a quebra mecânica no seu Citroën C2 R2 Max, Bruno Tavares consegue a segunda posição final no troféu por via da vitória no Azores Rallye e segundo posto no Faial. O pódio deste troféu ficou completo com Hugo Alcântara, num Citroën Saxo, que acumulou uma quarta posição na Ilha Azul e o segundo posto, apesar de problemas mecânicos, no Além Mar Rali.

Filme do Rali

Rúben Rodrigues começou por liderar o Além Mar Rali, depois de cumprido o primeiro dia de competição. O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo dispunha de uma vantagem de 1,8 segundos para Pedro Câmara num Citroën C3 Rally2, que chegou a passar pela liderança. No lugar mais baixo do pódio intermédio estava Luis Miguel Rego com o Skoda Fabia Rally2 Evo com as cores da Além Mar, seguido de Bruno Amaral num Ford Fiesta R5.

Na quinta posição absoluta, Hugo Alcântara, ao volante de um Citroën Saxo, seguia na frente da classificação reservada aos utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes, com um avanço de 4,1 segundos sobre Carlos Andrade, aos comandos de Renault Clio R3. Nas posições imediatas desta competição estavam Filipe Marques com Peugeot 208 R2 e Paulo Matos em Citroën Saxo.

No sábado de manhã, Rúben Rodrigues mantinha o controlo, depois de cumprido pouco mais de metade do itinerário, o piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo detinha um avanço de 15,0 segundos para o segundo classificado, Pedro Câmara aos comandos de um Citroën C3 Rally2 e o único a quebrar a hegemonia do líder na tabela dos vencedores nos quatro troços cronometrados até aí disputados.

O lugar mais baixo do pódio intermédio era detido por Luís Miguel Rego no Skoda Fabia Rally2 Evo do Team Além Mar, a 35,0 segundos do comandante. A bordo do Ford Fiesta R5 também apoiado pela Fábrica de Tabaco Estrela, Bruno Amaral seguia no quarto posto, a 1:30,1 da frente. Logo atrás na classificação geral, Filipe Marques e o seu Peugeot 208 R2 estavam na dianteira entre aqueles que utilizam viaturas de duas rodas, com uma vantagem de 1:14,5 para Hugo Alcântara.

CAR: 1º Rúben Rodrigues, 61,5; 2º Luis Miguel Rego, 52; 3º Pedro Câmara, 43; 4º Ricardo Moura, 27; 5º Bruno Amaral, 26; 6º Filipe Marques, 19; 7º Bruno Tavares, 16; 8º Hugo Alcântara, 14; 9º Carlos Andrade, 12; 10º Rui Torres, 9.

TRTA: 1º Filipe Marques, 83; 2º Bruno Tavares, 54; 3º Hugo Alcântara, 41; 4º Rui Torres, 29; 5º David Paiva, 26.