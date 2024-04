CAR, Rúben Rodrigues lidera Além Mar Rali TAC

Rúben Rodrigues, fazendo equipa com António Costa num Skoda Fabia RS Rally2, é o primeiro líder da prova de abertura do campeonato açoriano da modalidade de 2024. O piloto com as cores da Auto Açoreana foi o mais rápido nas duas sessões em que se decompôs o primeiro troço cronometrado, Praia da Vitória, e concluiu o primeiro dia de competição com um avanço de 10,0 segundos sobre a restante caravana.

No segundo posto seguem Luís Miguel Rego e José Janela em Skoda Fabia Rally2 Evo depois de terem assinado semelhante resultado nas passagens pela cidade anfitriã. Seus colegas de equipa no Team Além Mar, Bruno Amaral e Paulo Sila são terceiros classificados com o Ford Fiesta R5, com uma desvantagem de 23,5 segundos para os líderes.

Animada está a competição entre os primeiros utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes, que seguem nas posições imediatas da classificação absoluta. Na frente do escalão estão João e Rodrigo Correia em Peugeot 106 1.6, com um avanço de 0,3 segundos para Rafael Botelho e Rui Raimundo tripulando um Peugeot 208 Rally4. Nos lugares imediatos encontram-se Filipe Marques e Edgar Silva, a bordo de um Peugeot 208 R2, e Emanuel Garcia e Nelson Dinis, tripulando Renault Clio Rally4, com um atraso de 3,2 e 8,4 segundos, respetivamente.

O Além Mar Rali TAC regressa amanhã, 6 de abril, à estrada para dupla passagem pelos troços cronometrados de Entre Picos, Agualva, Ribeirinha e São Sebastião/Eólicas. A consagração no pódio tem início às 18:30 na baixa da Praia da Vitória.

João Freitas Faria