CAR, Rali Além Mar: Triunfo de Rúben Rodrigues | AutoSport

Rúben e Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2), dupla da Auto Açoreana Racing venceu a prova de abertura do Campeonato dos Açores de Ralis, depois de bater Rafael Botelho e Rui Raimundo (Škoda Fabia R5) por 3m17.7s, uma margem que se justifica pelos vários abandonos entre os concorrentes mais rápidos.

Filipe Pires e Vasco Mendonça (Mitsubishi Lancer Evo X) terminaram no terceiro lugar a 4m24m8s. Depois de ter chegado ao segundo dia de prova na frente do rali, a dupla campeã em título Luís Miguel Rego (Skoda Fabia R5 evo) desistiu na segunda especial de hoje, com um braço de direção partido na sequência duma saída.

Já Pedro Antunes e Pedro Alves (Citroen C3 Rally2) abandonou na sequência de problemas mecânicos, na última classificativa do rali, quando eram segundos da geral.

Depois de Luís Miguel Rego ter chegado ao final do dia de ontem 1.0s na frente de Rúben Rodrigues, com Pedro Antunes a 7.3s, os dois da frente destacaram-se, na PE3, ficando separados por 1.3s enquanto Antunes passava a distar 14.5s do líder. Na PE4, Rego ficou pelo caminho e Antunes passava a distar 19.2s do líder. A partir daí a margem subiu até ao 1m13.6s na PE9, quando Antunes abandonou.

FOTOS AIFA/Jorge Cunha