CAR prossegue com XXXII Rali Além Mar-Ilha Azul | AutoSport

O XXXII Rali Além Mar – Ilha Azul, a segunda prova a contar para o Campeonato de Ralis dos Açores, vai para a estrada a 2 e 3 de julho, numa organização do Clube Automóvel do Faial. A prova contempla nove provas Especiais (PE), a primeira a realizar na sexta-feira, dia 2 de julho, a super especial da Praia do Almoxarife, e no sábado, dia 3 de julho, com duas passagens pelos troços Caldeira/Canada Larga, Caminho do Goulart/Trupes, Jaime de Melo/Praia do Norte e Capelinhos/Varadouro, num percurso total de 79,46 km’s.

Segundo Mário Jorge Silva, diretor de prova, a extensão total do rali foi reduzida, em cerca de 5 km’s, devido às obras que asfaltagem da Estrada Jaime de Melo/Ribeira do Cabo, que obrigaram a organização do XXXII Rali Ilha Azul a diminuir um dos troços da prova. “Os ralis de terra estão a acabar!”, alertou Mário Jorge, deixando um apelo às autoridades para que mantenham as poucas estradas em pisos de terra na ilha, para que o CAF possa continuar a realizar provas, com a qualidade que se vem verificando ao longo dos anos.

O diretor de prova do XXXII Rali Além Mar – Ilha Azul disse também esperar que a prova tenha uma “lista de inscritos muito interessante”, atendendo ao investimento que algumas equipas açorianas têm efetuado em viaturas R5, mas também pela competição cada vez mais renhida que se vem verificando entre as viaturas com apenas duas rodas motrizes.

O XXXII Além Mar – Rali Ilha Azul, que vai para a estrada já no próximo fim de semana, na ilha do Faial, vai contar com a participação de 31 equipas, oriundas do Faial, da Terceira, de São Miguel e do continente português.

A prova organizada pelo CAF – Clube Automóvel do Faial, é a segunda a contar para o Campeonato dos Açores de Ralis de 2021 e vai também contar para o Troféu de Ralis do Faial e para o novo Troféu de Ralis de Terra dos Açores.

A lista de inscritos do XXXII Além Mar inclui a grande maioria dos pilotos que disputam ao atual campeonato regional, com destaque para a presença de uma dúzia de viaturas com tração integral, metade das quais do tipo R5.

Luís Miguel Rego e Jorge Henriques, em Skoda Fábia R5, a equipa do Team Além Mar, é a primeira da lista de inscritos da prova faialense, logo seguida pelos irmãos Rodrigues (Rúben e Estêvão), em Citroen C3, atuais líderes do Campeonato dos Açores de Ralis, depois da vitória na prova inaugural – o Rali Além Mar – realizado na Terceira.

As equipas Rafael Botelho e Rui Raimundo, em Skoda Fábia R5 e Bruno Tavares e André Seabra, em Citroen C2 R2, todas da ilha de São Miguel, vão também participar no XXXII Além Mar – Rali Ilha Azul.

A lista de inscritos inclui ainda a equipa micaelense Rui Borges e Paulo Luz, em Mitsubishi Lancer Evolution IX e os pilotos Pedro Antunes e Pedro Alves, ambos do Continente, em Citroen C3 R5, que correm com as cores da Play Racing.

Uma das surpresas da 32ª edição do Rali Ilha Azul é o regresso à competição do antigo campeão regional de ralis, Ricardo Moura, em Skoda Fábia R5, ele que já venceu mais de uma dezena de vezes a prova faialense, e que este ano terá como navegador António Costa, natural do Continente.

Também aos comandos de Um Skoda Fábia R5 vai estar outra equipa de São Miguel, Bruno Amaral e Rui Medeiros, logo seguidos pelos irmãos Câmara (Pedro e João), que trazem aos troços de terra da ilha do Faial o seu Mitsubishi Lancer EVO IV, uma viatura menos competitiva, mas com um andamento sempre espetacular.

Com o nº 10 surge na lista de inscritos do XXXII Além Mar – Rali Ilha Azul, a primeira equipa da ilha do Faial, João Borges e Sandro Laranjo, em Subaru Impreza WRX STi, viatura com a qual venceram a edição do ano passado desta prova.

A dupla terceirense Fábio Silva e Gustavo Silva, que ficou em 2º lugar da geral no Rali Ilha Azul de 2020, volta a marcar presença este ano, de novo aos comandos de um Subaru Impreza WRX, tal como os micaelenses Rui Torres e Marco Martins, presenças habituais nas estradas do Faial, no sempre espetacular Ford Escort RS.

João Faria e Carlos Melo, outra equipa micaelense, que em 2020 completou o pódio do Rali Ilha Azul, volta a marcar presença este ano, no seu habitual Peugeot 206 RC, tal como Marco Soares e Fernando Nunes, também de São Miguel, aos comandos de um Citroen Saxo Cup.

Destaque no XXXII Além Mar – Rali Ilha Azul, para a presença crescente de equipas da ilha do Faial (11), entre os quais Filipe Marques/Edgar Silva, Carlos Miguel/Flávio Mota, Marco Goulart/Pedro Mourinho e Mário Rui Nunes/Carlos Rodrigues, todos aos comandos de viaturas semelhantes (Citroen Saxo).

Também da ilha do Faial, vão participar nesta prova, as equipas Paulo Silva/Sérgio Rosa, em Toyota Starlet, Marco Paulo Silva/Luís Lisboa, em Nissan Micra, Pedro Mendonça/João Ávila, em Peugeot 205 Gti, João Garcia/Alexandra Dias, em Subaru Impreza e ainda Renato Capaz/Daniel Rodrigues, em Toyota Starlet e Tiago Miguel/César Pereira, em Renault Clio 1.6.

A lista de inscritos da edição de 2021 do Além Mar – Rali Ilha Azul conta ainda com a presença de Gilberto Ferreira (São Miguel) e de Manuel Lemos (Terceira), em Ford Escort Cosworth, e das duplas terceirenses Ricardo Manuel Moura e Fábio Pereira, em Peugeot 206 RC, Ricardo Silva e Luís Faria, em Citroen Saxo Cup, e ainda Francisco Costa e Nelson Dinis, em Peugeot 206 RC.

A completar a listas de inscritos para a prova faialenses, estão mais três equipas oriundas de São Miguel: Hugo Alcântara/André Alcântara, em Citroen Saxo Cup, Helder Pimentel/João Soledade, em Toyota Yaris, e Paul Barbosa/Dimas Barbosa, em Peugeot 205.

O XXXII Além Mar – Rali Ilha Azul vai decorrer sobre apertadas medidas de segurança, devido à pandemia da covid-19, o que obriga a impor restrições no acesso às zonas espetáculo, distanciamento físico entre os espetadores e o uso obrigatório de máscara.

A prova contempla 9 troços, o primeiro dos quais realizar na sexta-feira, dia 2 de julho (a super especial da Praia do Almoxarife), e outros oito troços no sábado, dia 3 de julho, com duas passagens por Caldeira/Canada Larga, Caminho do Goulart/Trupes, Serra da Feteira/Praia do Norte e Capelinhos/Varadouro.

Além do patrocínio habitual da Fábrica de Tabaco Estrela, o XXXII Além Mar – Rali Ilha Azul conta com o apoio do Governo dos Açores, da Assembleia Legislativa Regional, da Câmara Municipal da Horta e de dezenas de empresas regionais e locais.

Sexta-Feira, 2 de julho

PE1 Praia do Almoxarife 2.50 km 19:30

Service A – Horta – 45 Min 19:49 Service A – Horta – 15 Min

Sábado, 3 de julho

PE2 Caldeira / Canada Larga 1 12.71 km 11:24

PE3 Caminho Goulart / Trupes 1 6.40 km 12:07

PE4 Caldeira / Canada Larga 2 12.71 km 13:14

PE5 Caminho Goulart / Trupes 2 6.40 km 13:57

Service C – Horta – 30 Min 13:48

PE6 Serra da Feteira / Praia do Norte 1 16:11

PE7 Vulcão dos Capelinhos / Varadouro 1 17:02

PE8 Serra da Feteira / Praia do Norte 2 18:01

PE9 Vulcão dos Capelinhos / Varadouro 2 18:52

Hora de Portugal continental (menos uma nos Açores)

COMO FOI A 1ª PROVA DO CAR

Campeonato dos Açores de Ralis/Rali Além Mar: Triunfo de Rúben Rodrigues

Rúben e Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2), dupla da Auto Açoreana Racing venceu a prova de abertura do Campeonato dos Açores de Ralis, depois de bater Rafael Botelho e Rui Raimundo (Škoda Fabia R5) por 3m17.7s, uma margem que se justifica pelos vários abandonos entre os concorrentes mais rápidos.

Filipe Pires e Vasco Mendonça (Mitsubishi Lancer Evo X) terminaram no terceiro lugar a 4m24m8s.

Depois de ter chegado ao segundo dia de prova na frente do rali, com um segundo de avanço para os futuros vencedores, Rúben e Estevão Rodrigues, a dupla campeã em título, Luís Miguel Rego/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 evo) desistiu na quarta especial da prova, com um braço de direção partido na sequência duma ligeira saída.

Já Pedro Antunes e Pedro Alves (Citroen C3 Rally2) abandonaram na sequência de problemas mecânicos, na última classificativa do rali, quando eram segundos da geral, mas longe da frente. Depois de Luís Miguel Rego ter chegado ao final do primeiro dia, 1.0s na frente de Rúben Rodrigues, com Pedro Antunes já a 7.3s, os dois pilotos da frente destacaram-se, na PE3, ficando separados por 1.3s enquanto Antunes passava a distar 14.5s do líder.

Na PE4, Rego ficou pelo caminho e Antunes passava a distar 19.2s. A partir daí a margem subiu até ao 1m13.6s na PE9, quando Antunes abandonou.

Rafael Botelho e Rui Raimundo Rui (Škoda Fabia R5) terminaram no segundo lugar, Filipe Pires e Vasco Mendonça (Mitsubishi Lancer Evo X) foram terceiro e triunfaram nos RC2N onde correram a ‘solo’. António Dias e Pedro Castro (Skoda Fabia R5) deram o habitual espetáculo e fora quartos classificados. Bruno Tavares e André Seabra (Citroën C2 R2 Max) foram quintos da geral e venceram as duas rodas motrizes, por larga margem, sendo que Paulo Santos e João Costa (Peugeot 106 GTI) deram alguma luta na fase inicial, até ficarem pelo caminho na PE7.

A temporada açoriana prossegue dentro de sensivelmente um mês no Faial com o Rali Ilha Azul-Além Mar a 2 e 3 de julho.

Classificação

Pos. Equipa Carro Tempo/Dif. Cat.

1 Rodrigues Rúben/Rodrigues Estevão Citroën C3 Rally2 49:45.3 RC2

2 Botelho Rafael/Raimundo Rui Škoda Fabia R5 +3:17.7 RC2

3 Pires Filipe/Mendonça Vasco Mitsubishi Lancer Evo X +4:24.8 RC2N

4 Dias António/Castro Pedro Škoda Fabia R5 +4:36.0 RC2

5 Tavares Bruno/Seabra André Citroën C2 R2 Max +7:49.2 P1-2

6 Castro Mário/Cunha Ricardo Ford Fiesta R2T +8:07.0 P2-3

7 Pimentel Luís/Moura Nuno Porsche 997 GT3 RS 4.0 +8:15.0 RGT

8 Borges Rui/Ventura André Mitsubishi Lancer Evo IX +8:16.7 P3-7

9 Garcia Emanuel/Dinis Nélson Citroën Saxo Cup +10:20.7 P1-2

10 Borges João/Coelho Paulo Peugeot 106 XSI +11:27.6 X1-9

11 Brum Fábio/Macedo Pedro Renault Clio 1.7 +11:45.8 X2-10

12 Riqueza Telmo/Pacheco João Ford Escort RS 2000 MKII +11:47.8 X2-11

13 Gonçalves Décio/Barcelos Emanuel Citroën Saxo Cup +12:30.2 P1-2

14 Bernardo Paulo/Vieira Délcio Škoda Fabia TDi +13:17.4 X4-15

15 Jorge Mário/Jorge Camila Hyundai Getz TD +16:47.5 X4-15

16 Martins Tiago/Melo Duarte Fiat Uno Turbo +22:54.4 X2-11

17 Faria Luís/Pereira Fabrício Citroën AX GTI +24:32.5 X1-9

18 Rego Jéssica/Brazil Victor Ford Escort MK5 +45:01.0 X1-9