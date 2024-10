CAR, Picowines Rali, Rúben Rodrigues revalidou título açoriano

Rúben Rodrigues renovou o título açoriano de ralis ao vencer o Picowines Rali, quinta e última prova da temporada insular por força da anulação dos dois eventos programados para São Miguel. No entanto, o piloto da Auto Açoreana não poderá ainda ostentar a sua conquista, pois a classificação da prova realizada no Pico, marcada por várias incidências, está suspensa após a intenção de apelo de um dos concorrentes.

À entrada da prova, os candidatos ao cetro estavam separados por três pontos e o desfecho do ano seria selado pelo resultado na organização do Pico Automóvel Clube. A disputa da especial citadina noturna na noite de sexta-feira deu o comando a Rodrigues, mas o piloto detinha apenas 1 décimo de segundo de vantagem para o seu rival, Luis Miguel Rego. O líder viria a dilatar o seu avanço nas três primeiras classificativas de sábado e Rego só respondeu no derradeiro troço cronometrado da 2ª secção, que foi concluída com os dois protagonistas separados por 9,8 segundos.

Já à tarde, o piloto da Além Mar voltou a tentar reduzir essa diferença, o que conseguiu mesmo na sétima das nove classificativas do programa quando Rodrigues furou, perdeu pouco mais de 10 segundos e cedeu o comando. Rego voltou a ser o mais veloz na prova especial seguinte e os dois candidatos ao título arrancaram com 2,4 segundos de diferença para o último troço cronometrado, bastante molhado por um súbito dilúvio.

Primeiro na estrada, Rodrigues concluiu com um tempo bastante maior que o efetuado na primeira passagem. Todos então aguardavam pela chegada do seu rival para que se conhecesse o novo campeão. Mas Rego acabou mesmo por não chegar, pois saiu de estrada, entregando dessa forma o título a Rúben Rodrigues, que já o ostentava.

O Picowines Rali foi também decisivo na atribuição do título regional entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes. Em liça estavam Rafael Botelho e Henrique Moniz, ambos em Peugeot 208 Rally4. Moniz, bastante adoentado ao longo do fim de semana, tomou a dianteira logo na noite sexta-feira, mas Botelho reagiu na manhã de sábado e passou à liderança.

Moniz recuperou depois grande do seu atraso, mas foi penalizado em 40 segundos por alegadamente ter recebido assistência fora do parque de assistência e do itinerário do evento. O piloto ainda anulou parte importante dessa desvantagem, mas a diferença final entre os candidatos foi de 25,5 segundos com benefício de Rafael Botelho. Moniz, contudo, manifestou intenção de apelar e a classificação final da prova encontra-se suspensa.

Este duelo levou mesmo a que os comportamentos dos seus apoiantes se extremassem, situação que só ainda escurece mais o ambiente já sombrio que paira sobre o futuro da modalidade no arquipélago, de que vos damos conta em notícia separada.

João F. Faria